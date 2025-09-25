Απίστευτος ο Ανάς Ζαρουρί με τον Μαρονικό μεσοεπιθετικό να γίνεται ο 4ος παίκτης του Παναθηναϊκού που πετυχαίνει χατ τρικ σε ευρωπαϊκό αγώνα των «πρασίνων».

Σε ένα πολύ μικρό κλαμπ παικτών του Παναθηναϊκού μπήκε το βράδυ της Πέμπτης ο Ανάς Ζαρουρί. Συγκεκριμένα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός είναι μέσα στους τέσσερις παίκτες του «τριφυλλιού» που έχουν καταφέρει να σκοράρουν τουλάχιστον τρεις φορές σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης των «πρασίνων».

Ο Ζαρουρί ήταν ασταμάτητος στο ματς με την Γιούνγκ Μπόις πετυχαίνοντας τρία γκολ και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην μεγάλη νίκη της ομάδας του Χρήστου Κόντη στην φετινή της πρεμιέρα στην League Phase του Europa League.

Όσον αφορά τους προηγούμενους που το πέτυχαν, η αρχή έγινε με τον σπουδαίο Κριστόφ Βαζέχα, με τον Πολωνό επιθετικό στις 16 Σεπτεμβρίου του 1992 να πετυχαίνει τρία γκολ στο εμφατικό 0-6 του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ελεκτροπούτερε μέσα στην Ρουμανία σε ματς για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Ο μεγαλύτερος κατά πολλούς επιθετικός που φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι, το έκανε πάλι δύο χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα αυτή την φορά για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων, ο Βαζέχα σκόραρε τρεις φορές στο 6-1 των «πρασίνων» επί της Πίριν από την Βουλγαρία στο ΟΑΚΑ και φυσικά παραμένει ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που το έχει καταφέρει δύο φορές.

Ο δεύτερος μετά τον Κριστόφ Βαζέχα ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού στο 3-0 επί της Αρτμέντια από την Σλοβακία στο ΟΑΚΑ. Ένα ματς που διεξήχθη για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου UEFA.

Τελευταίος πριν φυσικά τον Ζαρουρί ήταν ο Μάρκους Μπεργκ που πέτυχε μάλιστα και ένα τέρμα παραπάνω. Συγκεκριμένα ο επίσης τεράστιος Σουηδός επιθετικός έκανε άνω κάτω την άμυνα της Μίντιλαντ πετυχαίνοντας και τα τέσσερα τέρματα των «πρασίνων» στο εμφατικό 4-1 σε ένα ματς που έγινε στις 21 Αυγούστου του 2014 και ήταν για τα Play Offs του Europa League.