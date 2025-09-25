Ο Σφιντέρσκι δεν έκανε το 4-1 για τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια οι Ελβετοί είχαν τρεις τεράστιες ευκαιρίες για να μειώσουν σε 3-2.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τρομερό ξεκίνημα στη Βέρνη.

Με γκολ του Σφιντέρσκι στο 10' και δύο του Ζαρουρί στο 13' και στο 19' προηγήθηκε 3-0, ενώ στο 0-2, ακυρώθηκε σωστά γκολ των Ελβετών ως οφσάιντ.

Στο 28' ο Πολωνός φορ αστόχησε από καλή θέση για να κάνει το 1-4.

Οι Ελβετοί τα έδωσαν όλα κι ακολούθησε σφυροκόπημα.

Στο 37' ο Μοντέιρο αστόχησε με τον Λαφόν πεσμένο.

Στο 40' ο Μάλες μόνος στο δεύτερο δοκάρι σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 42' ο Σιώπης έκανε λάθος, αλλά έκοψε σωτήρια σε κόρνερ το πλασέ του Φάσναχτ.