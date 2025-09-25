Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρσκι σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία κι ακολούθησε καταιγισμός
Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τρομερό ξεκίνημα στη Βέρνη.
Με γκολ του Σφιντέρσκι στο 10' και δύο του Ζαρουρί στο 13' και στο 19' προηγήθηκε 3-0, ενώ στο 0-2, ακυρώθηκε σωστά γκολ των Ελβετών ως οφσάιντ.
Στο 28' ο Πολωνός φορ αστόχησε από καλή θέση για να κάνει το 1-4.
Οι Ελβετοί τα έδωσαν όλα κι ακολούθησε σφυροκόπημα.
Στο 37' ο Μοντέιρο αστόχησε με τον Λαφόν πεσμένο.
Στο 40' ο Μάλες μόνος στο δεύτερο δοκάρι σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.
Στο 42' ο Σιώπης έκανε λάθος, αλλά έκοψε σωτήρια σε κόρνερ το πλασέ του Φάσναχτ.
