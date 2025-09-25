Απίστευτος Παναθηναϊκός στη Βέρνη, έφτασε στο 0-3 επί της Γιούνγκ Μπόις με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Ζαρουρί στο 19'.

Ο καταιγιστικός Παναθηναϊκός στη Βέρνη έφτασε στο 0-3 στο 19' απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις με τον Ζαρουρί να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ο Μπακασέτας έκανε σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, ο Κέλερ έδιωξε αλλά ο Ζαρουρί πήρε το ριμπάουντ και με αριστερό πλασέ έκανε το 0-3!

Ο Σφιντέρσκι είχε ανοίξει το σκορ στο 10', ενώ ο Ζαρουρι είχε γράψει το 0-2 στο 13', με τον Παναθηναϊκό μέσα σε εννιά λεπτά να κάνει πάρτι στην Ελβετία!