Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ζαρουρί για το 0-3
Ο καταιγιστικός Παναθηναϊκός στη Βέρνη έφτασε στο 0-3 στο 19' απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις με τον Ζαρουρί να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Ο Μπακασέτας έκανε σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, ο Κέλερ έδιωξε αλλά ο Ζαρουρί πήρε το ριμπάουντ και με αριστερό πλασέ έκανε το 0-3!
Ο Σφιντέρσκι είχε ανοίξει το σκορ στο 10', ενώ ο Ζαρουρι είχε γράψει το 0-2 στο 13', με τον Παναθηναϊκό μέσα σε εννιά λεπτά να κάνει πάρτι στην Ελβετία!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.