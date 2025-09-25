Τρία λεπτά μετά το γκολ του Σφιντέρσκι ο Ζαρουσί έδωσε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό κάνοντας στο 13' το 2-0 για τους «πράσινους».

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού για το 0-1 κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0. Συγκεκριμένα στο 13' είχαμε κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες από αριστερά, ο Ζουκρού απομάκρυνε με κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στο δεύτερο δοκάρι στον Ζαρουρί κι αυτός με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέλερ για το 2-0!