Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Ο Ζαρουρί το 2-0 για τους «πράσινους» (vid)
Τρία λεπτά μετά το γκολ του Σφιντέρσκι ο Ζαρουσί έδωσε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό κάνοντας στο 13' το 2-0 για τους «πράσινους».
Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού για το 0-1 κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0. Συγκεκριμένα στο 13' είχαμε κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες από αριστερά, ο Ζουκρού απομάκρυνε με κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στο δεύτερο δοκάρι στον Ζαρουρί κι αυτός με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέλερ για το 2-0!
@Photo credits: INTIME
