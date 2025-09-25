Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Έξυπνο πλασέ του Σφιντέρσκι και 1-0 οι «πράσινοι» (vid)
Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του στην φετινή League Phase του Europa League με τον Σφιντέρσκι μόλις στο 10' να ανοίγει το σκορ κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε ο Παναθηναϊκός στο ματς με την Γιούνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 10'. Συγκεκριμένα υπήρξε μπαλιά του Μπακασέτα αριστερά στον Ζαρουρί, αυτός σέντρα με το δεξί, ο Τετέ έκανε ένα σκαστό σουτ και ο Σφιντέρσκι με έξυπνο τρόπο έστειλε τη μπάλα από τη μικρή περιοχή στη δεξιά γωνία.
@Photo credits: INTIME
