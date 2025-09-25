Ο Κροάτης Μλάντεν Πέτριτς, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε στην αποψινή μάχη με τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Μλάντεν Πέτριτς, ένας σπουδαίος Κροάτης επιθετικός φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για 2,5 χρόνια.

Ο 44χρονος πλέον Πέτριτς ήρθε στους πράσινους τον Γενάρη του 2014 κι αποχώρησε το καλοκαίρι του 2016. Σ' αυτό το διάστημα ο Πέτριτς μέτρησε 79 συμμετοχές με 14 γκολ και 10 ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2014. Με τη φανέλα του τριφυλλιού έβαλε τέλος και σε μία τεράστια καριέρα.

Ο Κροάτης παλαίμαχος φορ έχει παίξει επίσης πολλά χρόνια στην Ελβετία. Με τη Γκρασχόπερς μέτρησε 40 γκολ σε 140 αγώνες, ενώ με τη Βασιλεία είχε 50 γκολ σε 112 παιχνίδια. Ο Πέτριτς, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, είναι πλέον σχολιαστής στην ελβετική τηλεόραση κι αναφέρθηκε στη μονομαχία του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις για τη League Phase του Europa League. Αναλυτικά όσα είπε ο «ειδικός σχολιαστής», όπως είναι ο τίτλος του στο κανάλι Blue Sport για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την πρώην ομάδα του και τον αποψινό αγώνα.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα».

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση: «Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου – όμως οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό».

Για τη φετινή σεζόν: «Ο Παναθηναϊκός είχε κακό ξεκίνημα. Πήρε μόνο δύο βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και οι δύο ομάδες είχαν δύσκολο ξεκίνημα. Η Γιουνγκ Μπόις έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με προβλήματα. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι αρκετά ισορροπημένες. Ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Γιουνγκ Μπόις είναι ότι παίζει εντός έδρας».



