Πώς θα περάσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο της Γιούνγκ Μπόις; Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ηγέτης της Λουγκάνο, είπε στο Gazzetta όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι Πράσινοι, ενώ στάθηκε και στο δικό του μέλλον!

Πρώτος σταθμός Βέρνη και ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της Super League και να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Πρώτο ραντεβού στην ιστορία του με τη Γιουνγκ Μπόις κι εκτός από το βαθμολογικό κίνητρο υπάρχει και το γόητρο. Ναι, οι Πράσινοι μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες στη φάση των ομίλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων χωρίς να δεχθούν γκολ, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει ποτέ στην ιστορία τους να φτάσει σε τέσσερις διαδοχικές νίκες ή διαδοχικά ματς με μηδέν παθητικό σε αυτή τη φάση. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο ηγέτης της Λουγκάνο, ο οποίος αντιμετώπισε πρόσφατα τη Γιουνγκ Μπόις μίλησε στο Gazzetta για την ομάδα της Βέρνης η οποία έχει κερδίσει μόλις ένα από τα τελευταία 19 ματς στη φάση των ομίλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων (3 ισοπαλίες, 15 ήττες).

- Υπάρξει ξεκάθαρο φαβορί στην αποψινή αναμέτρηση;

Λόγω έδρας θα έδινα τον πρώτο λόγο στη Γιουνγκ Μπόις, αλλά είναι δυο ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Εχουν μεγάλη διαφορά οι εμφανίσεις της Γιουνγκ Μπόις εντός, απ ότι εκτός. Στη Βέρνη παρουσιάζεται πιο δυνατή, με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

- Τι την βοηθά περισσότερο εντός;

Σίγουρα ο συνθετικός χλοοτάπητας, αφού για τον αντίπαλο που δεν τον έχει συνηθίσει είναι δύσκολο να προσαρμοστεί. Είναι ομάδα που παίρνει δύναμη από τους οπαδούς της, αποκτά ψυχολογία και θα τη δεις να γίνεται περισσότερες φορές επικίνδυνη απ΄ότι εκτός έδρας.

- Τι πρέπει να περιμένει ο Παναθηναϊκός;

Μια ομάδα με τρομερή αυτοπεποίθηση, η οποία θα μπει από την αρχή δυνατά στο ματς για να σκοράρει. Στόχος της να προλάβει τον αντίπαλο απροετοίμαστο για να σκοράρει. Είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα επιθετικά και στοχεύει στο σημείο της έκπληξης. Χρειάζεται απέναντί της μια ομάδα οργανωμένη, έτοιμη, που θα βγάλει αντίδραση με το… καλησπέρα της αναμέτρησης.

- Τι χρειάζεται να προσέξουν οι Πράσινοι;

Την πίεση ψηλά… Είναι ουσιαστικά αυτό που ξέρει περισσότερο να κάνει. Φουλ πίεση για να σε αναγκάσει να κάνεις το γρήγορο λάθος και μετά ταχύτητα από τα άκρα και το κέντρο της επίθεσης. Ολοι τρέχουν… Εξαιρετικός παίκτης ο Κρις Μπεντιά, ο οποίος είναι ο τοπ σκόρερ. Ψηλός, αλλά με πολύ καλές τοποθετήσεις, θα πιέσει κι αυτός την αντίπαλη άμυνα. Εξαιρετικός και ο άλλος φορ, ο Κρίστιαν Φάσναχτ είναι σε καλή κατάσταση. Μαζί με τον Βιρτζίνιους και τον Μοντέιρο συνθέτουν ένα εξαιρετικό καρέ από τη μέση και μπροστά. Οπότε, προσοχή στο παιχνίδι που θα φτιάχνεται από πίσω και ωριμότητα στο πως θα βγαίνει η μπάλα από την περιοχή.

- Εξαιρετική μπροστά η Γιουνγκ Μπόις, στην άμυνα;

Η επίθεσή της ξελασπώνει την ομάδα δίνοντας λύσεις όταν χρειάζεται, αλλά στην άμυνα έχει αρκετά θέματα. Ελάχιστες φορές έχει κρατήσει την εστία της ανέπαφη φέτος και μπορεί να το καταλάβει κανείς και στο γκολ που δέχθηκε στο ματς κυπέλλου με την πιο αδύναμη Ααράου. Στα στημένα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πολλές που δέχεται ξεκινούν από εκεί, όπως και το γεγονός πως η άμυνά της είναι πολύ ψηλά. Οπότε, σωστές αντεπιθέσεις και στημένα, ίσως να ναι το μυστικό για να πετύχει κάτι καλό ο Παναθηναϊκός.





- Η ομάδα σου την αντιμετώπισε πρόσφατα. Τι εντυπώσεις αποκόμισες;

Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, από τα φαβορί φέτος στην Ελβετία. Πολύ δυνατή μπροστά, μας πίεσε αρκετά, αντιδράσαμε γρήγορα στο γκολ που δεχθήκαμε, ωστόσο στην επανάληψη είχε περισσότερες δυνάμεις και εκμεταλλεύθηκε τα λάθη μας. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στην άμυνα, τότε, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Ο Μπεντία ήταν εντυπωσιακός, έκανε τα πάντα μέσα στο ματς.

- Είναι μεγάλες οι διαφορές των δυο πρωταθλημάτων;

Όχι, δεν θα το έλεγα. Στην Ελβετία είναι πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι τόσες πολλές ομάδες ανταγωνιστικές. Φέτος, Βασιλεία και Γιουνγκ Μπόις είναι τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο και η Σεντ Γκάλεν θα προσπαθήσει να μπει σφήνα. Στην Ελλάδα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν πολύ δυνατά, ενώ υπάρχουν και άλλες ικανές για τη ζημιά.







Παπαδόπουλος: Θέλω να κάνω το μεγάλο βήμα!

Ο Έλληνας αμυντικός βρέθηκε το καλοκαίρι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, ενώ τα σενάρια τον «έμπλεξαν» και με την ΑΕΚ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ελβετικά ΜΜΕ, η Λέγκια Βαρσοβίας και η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν οι δυο ομάδες που έκαναν επίσημες κρούσεις στη Λουγκάνο. Οι Πολωνοί, αλλά και οι Ισραηλινοί με προτάσεις που πλησίασαν τα 3 εκατ. ευρώ προσπάθησαν να τον κάνουν δικό τους, αλλά η Λουγκάνο απέρριψε τις προτάσεις, μιας και ο παίκτης είναι ο ηγέτης της άμυνας του συλλόγου, αλλά και ένα σημαντικό πρότζεκτ.



- Εσύ συνεχίζεις να κάνεις τη διαφορά στην Ελβετία με τη Λουγκάνο. Το καλοκαίρι δεν βρέθηκες κοντά σε μια μεταγραφή;

Στόχος μου να δίνω το 100%. Το κάνω συνέχεια, το βλέπουν όλοι, δουλεύω σκληρά, όμως η ομάδα δεν δέχθηκε κάποιες προτάσεις που υπήρξαν. Η μια ήταν από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Κάνω το καλύτερο δυνατό, βοηθώ την ομάδα και θα συνεχίσω έτσι.

- Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα;

Ναι φυσικά. Το έχω αποδείξει με τις εμφανίσεις μου στην Ελβετία. Υπάρχει αναγνώριση, υπάρχουν διακρίσεις κι αυτό με χει βοηθήσει και ψυχολογικά. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι καλά, έχω αυτοπεποίθηση και στόχος μου είναι να γίνει το επόμενο βήμα. Μέχρι τότε, δουλεύω σκληρά, επικεντρώνομαι στις προσπάθειες της ομάδας ώστε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο.

- Επιθυμείς κάποιο συγκεκριμένο πρωτάθλημα;

Θέλω το επόμενο βήμα να μου προσφέρει σιγουριά, να είναι ένα πρότζεκτ ελκυστικό, που θα προσφέρει κίνητρα στον ποδοσφαιριστή. Μέσα από αυτό το βήμα θέλω να κάνω και το όνειρό μου πραγματικότητα, να παίξω για την Εθνική, να σκοράρω το πρώτο μου γκολ με την Εθνική.