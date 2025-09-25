ΠΑΟΚ: Καλό κουράγιο για τη συνέχεια…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το νέο 0-0 του ΠΑΟΚ με τις καλές και κακές στιγμές της ομάδας, εκφράζοντας και την ανησυχία του για άλλες καταστάσεις που προκύπτουν.

Κυριακή-Τετάρτη και τα… μηδέν-μηδέν καλά κρατούν στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ! Μακάρι να ήταν αυτά βέβαια τα πιο σοβαρά προβλήματα για τον Δικέφαλο…

Το 0-0 πραγματικά δεν… υπάρχει γι' αυτό το παιχνίδι που μπορούσε να λήξει 2-2 τουλάχιστον! Φυσικά θα δεν ήταν μακριά και από τον άσο, αλλά και το διπλό, με τους δύο τερματοφύλακες να είναι μέσα στους κορυφαίους, με ότι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται για τον Δικέφαλο.

Ήταν ένας παράξενος αγώνας που μου δημιούργησε την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ελαφρώς καλύτερος στο κέντρο, εκεί όπου είχε περισσότερη κατοχή και έκλεψε πααάρα πολλές μπάλες από τους αντιπάλους, αλλά οι Ισραηλινοί υπερείχαν μέσα στις περιοχές! Αυτοί χωρίς να πιέζουν όποτε πλησίαζαν έβρισκαν τον τρόπο, ακόμη και τις κόντρες να τις κάνουν φάση, ενώ ο ΠΑΟΚ παρά την μεγάλη πίεση, τα δεκάδες κλεψίματα στο κέντρο και όχι τόσο ψηλά, τα πολλά στημένα, δεν κατάφερε να βγάλει μεγάλες τελικές, παρά μόνο στις καθυστερήσεις με Τσάλοφ και Καμαρά.

Καλή ομάδα τηρουμένων των αναλογιών η πρωταθλήτρια του Ισραήλ, με επιμονή στο build up κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες, σύνολο με γρήγορη κυκλοφορία, που λογικά αν είχε τον βασικό φορ της και δεν έπαιζε με τον αρχηγό-χαφ της στο 9, θα είχε -κατά πάσα πιθανότητα- σκοράρει.

Ο ΠΑΟΚ είχε καλά και κακά διαστήματα. Στο πρώτο μέρος τα απίθανα προσωπικά λάθη των αμυντικών σε αβίαστες πάσες (στο 18΄ Μπάμπα, στο 21΄ ο Κεντζιόρα) «έδωσαν» μεγάλες φάσεις στους φιλοξενούμενους και σίγουρα κλόνισαν όλη τη λειτουργία και την αυτοπεποίθηση που πάντα χρειάζεται. Ο γίγαντας Παβλένκα κράτησε σχεδόν μόνος το μηδέν πίσω! Στην επανάληψη οι ασπρόμαυροι είχαν τον έλεγχο, έκλεβαν συνεχώς μπάλες στο κέντρο, αλλά για λεπτομέρειες (;) έλλειψη ποιότητας (;) πολύ καλή απόδοση των αντιπάλων αμυντικών (;) δεν έβγαιναν οι μεγάλες φάσεις.

Στο τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες του Λουτσέσκου είχαν πιο μεγάλη διάθεση και περισσότερη σωματική δύναμη να διεκδικήσουν τη νίκη. Όλη η εικόνα τους ευνοούσε, ο Ιβανούσετς έδειξε επιτέλους μέρος της αξίας του, έδωσε δύο «πάρε βάλε» γκολ, αλλά οι συμπαίκτες του τα έχασαν κι αυτά! Δεν γίνεται να χάθηκαν κι αυτά τα τέρματα με τελειώματα πάνω στον τερματοφύλακα, στο κέντρο της εστίας!

Παρά το ότι πιστεύω πώς ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα στο φετινό ξεκίνημα, ακόμη και από την αρχή του 2023-2024, η αργοπορία και αποτυχία στην απόκτηση- αντικατάσταση φορ, έστω κι αν αυτό το διαπίστωσαν κάποια στιγμή, θα στοιχίσει πάρα πολύ. Το κλίμα δεν είναι όπως τότε που ο Σαμάτα αποθεώνονταν και στηρίζονταν γιατί όλος ο ΠΑΟΚ εξέπεμπε θετική αύρα. Τώρα είναι όλα αλλιώς… Ο προπονητής μπορεί να λέει ότι… «πρέπει να συνεχίσουμε και να μην απογοητευτούν οι παίκτες, να μην επηρεαστούν από την αρνητικότητα», αλλά αυτό είναι πλέον πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

* Για μένα όλα τα παραπάνω είναι μικρά και λίγα μπροστά σε όλα τα άλλα δεινά που επιβεβαιώθηκε πλέον (πριν και μετά το ματς) στο 100% ότι έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Το μικρόβιο εξαπλώνεται πλέον και μέσα στο γήπεδο! Καλό κουράγιο σε όσους θα διαχειριστούν όσα έρχονται γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε ένα τρομερά και ιστορικά δύσκολο μονοπάτι.

* Μπράβο σε όλους του ΠΑΟΚτσήδες που με αυτόν τον τρόπο εντός και εκτός γηπέδου, αποδοκίμασαν χθες την γενοκτονία στη Γάζα. Μπράβο!