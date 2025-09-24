Η ποδοσφαιρίστρια της Γιουνγκ Μπόις Γεωργία Χαλατσογιάννη μίλησε για τη μάχη της ελβετικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό στο Europa League.

Η γυναικεία ομάδα της Γιουνγκ Μπόις ενέταξε το περασμένο καλοκαίρι στο ρόστερ της τη Γεωργία Χαλατσογιάννη.

Η 20χρονη μέσος της ελβετικής ομάδας, η οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο και μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του ελβετικού συλλόγου για τις πρώτες της εβδομάδες στη Βέρνη κι αποκάλυψε ποιοι θα τη συνοδεύσουν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, αλλά και σε ποια ομάδα θα δώσει την υποστήριξή της.

-Γεωργία, είσαι παίκτρια των YB από αυτό το καλοκαίρι. Πώς έχεις προσαρμοστεί στην ομάδα και στην πόλη της Βέρνης;

«Χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι συμπαίκτριές μου και το τεχνικό επιτελείο με βοήθησαν πολύ στην ένταξή μου. Και οι άνθρωποι στην πόλη είναι πολύ εξυπηρετικοί. Δεν νιώθω ότι είμαι εδώ μόνο από το καλοκαίρι – μοιάζει σαν να βρίσκομαι ήδη έναν χρόνο. Όλα είναι τέλεια οργανωμένα».

-Γιατί επέλεξες τους YB;

«Γιατί εδώ βλέπω την καλύτερη ευκαιρία να εξελιχθώ προσωπικά και αγωνιστικά. Όταν ήρθε η πρόταση από τους YB, πήρα πολύ γρήγορα την απόφαση να το δοκιμάσω. Το ελβετικό πρωτάθλημα είναι πιο επαγγελματικό από το ελληνικό. Επίσης, το παιχνίδι εδώ είναι πιο δυνατό σωματικά. Στόχος μου είναι κάποια στιγμή να αγωνιστώ σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό με παρακινεί να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα».

-Έχεις κάποιο πρότυπο;

«Ναι, την Ισπανίδα Αϊτάνα Μπονματί (σ.σ. τη Δευτέρα κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα) από την Μπαρτσελόνα. Ήμουν στο στάδιο στη Βασιλεία όταν έπαιξε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Αγγλία – είναι μια σπουδαία παίκτρια».

-Πηγαίνεις και στους αγώνες της ανδρικής ομάδας των YB όταν παίζουν εντός έδρας;

«Ναι, όσο το επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Μου αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα στο Wankdorf. Η ομάδα είναι πολύ καλή, έχει ποιότητα και μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για εμάς».

-Τώρα οι YB αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό για το UEFA Europa League. Φαντάζομαι χαίρεσαι που θα παίξει μια ελληνική ομάδα.

«Πάρα πολύ! Θα είμαι στο Wankdorf – και για αυτό το παιχνίδι έρχονται ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Ο πατέρας μου είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ενώ ο αδερφός μου είναι μεγάλος οπαδός του Παναθηναϊκού. Το Σάββατο, θα με στηρίξουν όταν παίξουμε εκτός έδρας με τη Thun, στο ντέρμπι με την ομάδα των YB Γυναικών».

-Και την Πέμπτη, σε ποια ομάδα θα δώσεις το «παρών»;

«Φυσικά στους Γιουνγκ Μπόις, αυτή είναι η ομάδα μου! Στην Ελλάδα είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, όπου αγωνιζόμουν πριν έρθω στη Βέρνη.

-Τι αντίπαλο πρέπει να περιμένει η ομάδα σου με τον Παναθηναϊκό;

«Ο Παναθηναϊκός, όπως και οι οπαδοί του, είναι παθιασμένος και θα παλέψει σκληρά. Θα είναι ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι».