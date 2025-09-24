Ξεκινάει το ταξίδι για την Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αναχωρεί για την Ελβετία το «τριφύλλι»
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Βέρνη, όπου την Πέμπτη (25/09-22:00) οι «πράσινοι» θα παίξουν τον παρθενικό τους αγώνα στην League Phase του Europa League κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται σ' ένα κακό διάστημα λόγω των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων, που έφεραν αναταραχή, με αποκορύφωμα την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με την απόλυση του Ρουί Βιτόρια και την έλευση του Χρήστου Κόντη.
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη στην Ελβετία, η οποία θα μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για να αλλάξει η κατάσταση και η αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, παρ' ότι σίγουρα κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να συμβεί.
Ο Έλληνας τεχνικός είχε στην διάθεσή του όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας εκτός από τον Φακούντο Πελίστρι, που παραμένει τραυματίας. Εκτός απ' αυτήν βρίσκονται οι Γεντβάι, Μαντσίνι ,Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.
Αναλυτικά οι παίκτες που ταξίδεψαν για την Ελβετία
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.
Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει εκεί
- Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας μας, Χρήστος Κόντης και ένας ποδοσφαιριστής μας.
- Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 7 μ.μ (τοπική ώρα).
- Συνέντευξη Τύπου της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στη 1:30 μ.μ., (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της Giorgio Contini και ένας ποδοσφαιριστής της.
- Προπόνηση της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στις 10:30 π.μ (τοπική ώρα).
