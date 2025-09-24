Ξεκινάει το ταξίδι για την Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πετάει με προορισμό την Βέρνη της Ελβετίας, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα παίξει το πρώτο του ματς στην League Phase του Europa League κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σ' ένα κακό διάστημα λόγω των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων, που έφεραν αναταραχή, με αποκορύφωμα την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με την απόλυση του Ρουί Βιτόρια και την έλευση του Χρήστου Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη στην Ελβετία, η οποία θα μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για να αλλάξει η κατάσταση και η αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, παρ' ότι σίγουρα κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να συμβεί.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε στην διάθεσή του όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας εκτός από τον Φακούντο Πελίστρι, που παραμένει τραυματίας. Εκτός απ' αυτήν βρίσκονται οι Γεντβάι, Μαντσίνι ,Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

