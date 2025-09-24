Με τις ευχές του πιλότου για το «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Βέρνη!

Με τις ευχές του πιλότου για καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, έφτασε το Gazzetta στην Ελβετία. Αποστολή στην Βέρνη: Γιάννης Σαπουντζάκης

Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη σέντρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, το βράδυ της Πέμπτης στη Βέρνη με αντίπαλο την Γιούνγκ Μπόις.

Για λογαριασμό του Gazzetta ταξιδέψαμε το πρωί της Τετάρτης για την Ζυρίχη, από όπου και θα μεταβούμε οδικώς στην Βέρνη για το μεγάλο ματς του τριφυλλιού. Μαζί μας στην πτήση για την Ελβετία και αρκετοί φίλοι των πράσινων που ταξιδεύουν για να στηρίξουν από κοντά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Χρήστου Κόντη.

Όταν ο κυνερνήτης της Aegean, κ. Παναγιώτης Δαβής, αντιλήφθηκε την παρουσία τους στο αεροπλάνο, θέλησε να δώσει τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι, λίγο πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στο περιθώριο του χαιρετισμού του προς τους επιβάτες, ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό καλή επιτυχία στο ματς της Πέμπτης.

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τον ενθουσιασμό των επιβατών που δεν δίστασταν να τον… αποθεώσουν!

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελβετία μας υποδέχθηκε με… βαριά συννεφιά και για τον λόγο αυτόν, υπήρξαν και ελαφρές αναταράξεις κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Υπενθυμίζεται πως αργότερα το μεσημέρι, αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία και η αποστολή των πράσινων.