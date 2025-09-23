Μπάμπα: «Εχουμε υψηλό κίνητρο και θέλουμε να πάμε μακριά στο Europa League»

Διαβάστε τι δήλωσε ο Ράχμαν Μπάμπα ενόψει του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι.

Ο Ράχμαν Μπάμπα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του «Δικεφάλου» στη league phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ράχμαν Μπάμπα ρωτήθηκε αρχικά για την πρόκληση που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ συμμετέχοντας για δεύτερη σερί χρονιά στη league phase του Europa League. «Ναι, αυτή είναι η δεύτερη σερί χρονιά στη league phase του Europa League και φυσικά έχουμε μεγάλους στόχους και προσδοκίες στη διοργάνωση», τόνισε ο Αφρικανός αμυντικός. «Το κίνητρο μας είναι αυξημένο και θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αύριο είναι το πρώτο ματς, το πρώτο βήμα».

Το κατά πόσο έχουν συζητήσει στα αποδυτήρια της ομάδας τα κακά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών. «Μετά από κάθε παιχνίδι αναλύουμε τι έχει συμβεί, τα λάθη μας. Ναι, στα δύο τελευταία ματς δεν έχουμε πάει καλά, ήταν άσχημα αποτελέσματα, αύριο είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, το κίνητρο είναι υψηλό από μόνο του και θέλουμε να κάνουμε μια καλή αρχή και να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας».

Ως ένας από τους πρώτους σκόρερ την περσινή σεζόν ο Ράχμαν Μπάμπα σχολίασε το πρόβλημα που δείχνει, με εξαίρεση το ματς κόντρα στη Ριέκα, να έχει ο ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα. «Είναι θετικό ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Ναι, δεν σκοράραμε, δεν είναι ψυχολογικό το θέμα, ίσως να είναι και θέμα τύχης, το έχουμε εντοπίσει ως πρόβλημα και θέλουμε να το διορθώσουμε»