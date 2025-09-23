Οι Έλληνες διαιτητές Φωτιάς και Ευαγγέλου θα σφυρίξουν το Σάλτσμπουργκ-Πόρτο.

Τον αγώνα της Πέμπτης (25/09) ανάμεσα στη Σάλτσμπουργκ και τη Πόρτο στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League θα κληθεί να σφυρίξει ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς.

Ο 36χρόνος ρέφερι που ετοιμάζεται να γίνει ελίτ θα διευθύνει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της πρεμιέρας της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Έλληνες Μεϊντάνας, Παπαδάκης, και 4ος ο Τσακαλίδης. Στο VAR θα βρίσκεται ένας ακόμη σημαντικός Έλληνας ρέφερι, ο 42 χρόνος Άγγελος Ευαγγέλου ενώ AVAR ο Γερμανός Στορκς.