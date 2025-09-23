Ο Μπενγκοετσέα στο Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμά του πριν το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ
Με Ισπανό διαιτητή θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στην φετινή League Phase του Europa League στην Βέρνη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις (25/09-22:00). Η UEFA όρισε τον 39χρονο ρέφερε Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα.
Εκείνος δεν έχει έρθει ποτέ στην χώρα μας ενώ έχει σφυρίξει άλλη μια φορά αγώνα ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, εκείνον του Ολυμπιακού με την Νέφτσι Μπακού εκτός έδρας, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικράτησει με 1-0 για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League.
- Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Ξέσπασε ο διαιτητής του τελικού - «Ο γιος μου γυρνάει από το σχολείο κλαίγοντας επειδή με λένε κλέφτη»
Πρόκειται για τον διαιτητή του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ισπανίας, ο οποίος είχε ξεσπάσει σε κλάμματα στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα εξαιτίας βίντεο που είχε παίξει για κείνον η Ρεάλ Μαδρίτης στο κανάλι της και τον στοχοποιούσε.
Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Όταν ο γιος σου πηγαίνει στο σχολείο και του λένε πως ο πατέρας του είναι ''κλέφτης'' και γυρίζει σπίτι κλαίγοντας, είναι πολύ περίεργο. Αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον γιο μου να του λέει ότι ο πατέρας του είναι ειλικρινής. Τη μέρα που θα φύγω από εδώ, θέλω ο γιος μου να είναι περήφανος για το τι ήταν ο πατέρας του, γιατί η διαιτησία μάς έχει δώσει πολλές αξίες. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα με αυτό που περνάνε πολλοί συνάδελφοι. Ότι όλοι κάνουν μια σκέψη για το πού θέλουμε να πάμε, για το τι θέλουμε από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο»,
🗣 Copa del Rey final referee Ricardo De Burgos:
“When your son goes to school and there are children who tell him that his father is a thief and he comes home crying... that's really tough.” 😥 pic.twitter.com/HrC6u5u9t2— Football Xtra™ (@FootballXtra0) April 25, 2025
Βοηθοί του θα είναι οι Ίκερ Ντε Φρανκίσο και Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο. Τέταρτος ο Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.
