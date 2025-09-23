Μακ στο Gazzetta: «Οι ομάδες του Ρεμπρόφ παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα τον αγαπήσουν»

Ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Ρόμπερτ Μακ, σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ της Γιουνγκ Μπόις και… στάζει μέλι για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, με τον οποίο έχει αγωνιστεί στο διάστημα της παρουσίας του στην Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά το βράδυ της Πέμπτης το ταξίδι του στη League Phase του Europa League από την Βέρνη. Απέναντί του θα είναι η Γιουνγκ Μπόις, η οποία για να φτάσει να συμμετάσχει στο κυρίως πιάτο της διοργάνωσης, απέκλεισε στα play off τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Στην ομάδα της Σλοβακίας, αγωνίζεται και ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων. Ο Ρόμπερτ Μακ που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σκιαγραφεί, μιλώντας στο Gazzetta, το προφίλ της Γιουνγκ Μπόις και στέκεται στην ταχύτητα των ποδοσφαιριστών της ελβετικής ομάδας. Μάλιστα, ο 34χρονος αριστερός εξτέμ, χρίστηκε και σκόρερ στο δεύτερο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, που έληξε με νίκη των Ελβετών με 3-2.

Η προσεχής αντίπαλος του τριφυλλιού, όμως, δεν ήταν το μοναδικό θέμα της συνέντευξης με τον Μακ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά, έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με τον υποψήφιο να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού, Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο παίκτης της Σλόβαν Μπρατισλάβας, λοιπόν, μιλάει με τα πλέον κολακευτικά σχόλια για τον Ουκρανό τεχνικό και επισημαίνει πως αν τελικώς ο Ρεμπρόφ αναλάβει τις τύχες του Παναθηναϊκού, οι φίλοι των πράσινων, θα τον αγαπήσουν!

Στο φινάλε της κουβέντας μας, μάλιστα, ο Μακ, δείχνει πως παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, δεν ξεχνά τον ΠΑΟΚ και τις μέρες του στη χώρα μας.

H ομάδα σου αποκλείστηκε από την Γιουνγκ Μπόις και μάλιστα με δύο ήττες. Θεωρείς πως εσείς δεν εμφανιστήκατε όπως θα έπρεπε ή πως η Γιουνγκ Μπόις είναι μία πολύ καλή ομάδα;

Παίξαμε το πρώτο ματς στην έδρα μας. Έβρεχε πάρα πολύ και ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Μπορεί να χάσαμε με 1-0, αλλά κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ισοφαρίσει. Ή ακόμα και να έχουμε νικήσει. Στο τέλος της βραδιάς, όμως, εκείνοι ήταν που πήραν τη νίκη. Το δεύτερο ματς ήταν, επίσης, πολύ ανοιχτό. Πήγαμε στην έδρα τους, στην Ελβετία και ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Παίξαμε όμορφο ποδόσφαιρο. Στις πρώτες ευκαιρίες, όμως, που δημιούργησαν, σκόραραν. Μετά, όλα έγιναν πιο δύσκολα για εμάς. Κυνηγούσαμε διαφορά τριών γκολ στο σύνολο. Μειώσαμε και αισθανθήκαμε πως είχαμε και πάλι τις πιθανότητές μας. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου πέτυχαν και ένα τρίτο γκολ και από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό. Σαν γενική εικόνα θα έλεγα πως φυσικά και δεν είναι… ανίκητοι, αλλά είναι μία καλή ομάδα. Μία πολύ γρήγορη και δυνατή ομάδα.

Ποιο είναι το πιο δυνατό στοιχείο του παιχνιδιού της Γιουνγκ Μπόις;

Είναι πάρα πολύ γρήγοροι στην επίθεση. Έχουν πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές και προσπαθούν να παίξουν γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη συγκεκριμένα, αλλά διαθέτουν πολύ καλή φυσική κατάσταση οι περισσότεροι παίκτες της μεσοεπιθετικής τους γραμμής. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Η Γιουνγκ Μπόις στην έδρα της, αντλεί ενέργεια από το κοινό της και προσπαθεί να σε παρασύρει στον ρυθμό της.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει εναντίον της Γιουνγκ Μπόις μόνο στην έδρα της ελβετικής ομάδας. Τι ατμόσφαιρα θα συναντήσει εκεί;

Οι φανατικοί οπαδοί της ομάδας βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν ένα πολύ εντυπωσιακό γήπεδο, στο οποίο ο κόσμος δημιουργεί πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Φωνάζουν πολύ! Συνήθιζαν να έχουν πλαστικό χλοοτάπητα, όμως, το άλλαξαν και στα παιχνίδια με εμάς, είχαν φυσικό χορτάρι. Ο πλαστικός χλοοτάπητας αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Οι ομάδες που πηγαίνουν να παίξουν σε αυτό το γήπεδο, έχουν, εκτός των άλλων, να προσαρμοστούν και στο πλαστικό χορτάρι. Θεωρώ, πάντως, ότι κάθε ποδοσφαιριστής απολαμβάνει το παιχνίδι σε ένα τέτοιο γήπεδο, με μία τέτοια ατμόσφαιρα.

Από πλευράς τακτικής, ποια στοιχεία θα ξεχώριζες;

Από πλευράς τακτικής είναι ok. Έχουν καλό προπονητή. Όμως και πάλι θα πω ότι το μεγάλο τους προσόν, είναι η ταχύτητα. Έχουν γρήγορους παίκτες σε κάθε θέση. Κάποιες φορές ρισκάρουν πολύ και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για τον αντίπαλο.

Καταλαβαίνω από όσα λες πως αμυντικά έχουν κενά, τα οποία και πρέπει να αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός για να βρει γκολ και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Συμφωνείς;

Είναι πολύ δυνατοί στην επίθεση, αλλά στην άμυνα δεν είναι τόσο καλοί. Πετύχαμε δύο γκολ στην έδρα τους και θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και άλλα. Θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι και αν ο Παναθηναϊκός παίξει έξυπνα, θα το κερδίσει. Πρέπει, όμως, να έχει το κατάλληλο πλάνο.

Ένας από τους υποψήφιους προπονητές για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ. Εσύ συνεργάστηκες μαζί του στη Φερεντσβάρος. Πώς θα τον περιέγραφες;

Ναι, τον είχα προπονητή στην Φερεντσβάρος. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ήταν αυτός που οδήγησε την Φερεντσβάρος στο Champions League. Τα πήγε πολύ καλά με την ομάδα της Ουγγαρίας. Δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό για εκείνον. Έχει το δικό του πλάνο, τον δικό του τρόπο παιχνιδιού, που προσπαθεί να περάσει στους ποδοσφαιριστές του. Όπως κάθε προπονητής, φυσικά. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό.

Θεωρείς, με βάση την εμπειρία σου, ότι πρόκειται για έναν προπονητή που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και να πετύχει σε μία ελληνική ομάδα;

Οι ομάδες του Ρεμπρόφ παίζουν όμορφο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα τον αγαπήσουν, αν τελικώς προχωρήσει η υπόθεση και αναλάβει την ελληνική ομάδα.

Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μία πολύ ισχυρή προσωπικότητα;

Κάθε προπονητής έχει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του. Με εμάς, τα πήγε πολύ καλά. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη κάναμε ένα σπουδαίο βήμα. Καταλαβαίνει πολύ καλά το ποδόσφαιρο και φροντίζει να πλαισιώνεται από εξαιρετικό σταφ. Διαθέτει μία σημαντική προσωπικότητα και προσπαθεί να δώσει όμορφα στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, τον οποίο και εκτιμώ πολύ.

Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φίλους σου στην Ελλάδα;

Ήμουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι για διακοπές. Επισκέφθηκα την Θεσσαλονίκη, πήγα στην Τούμπα με τα παιδιά μου. Μου λείπει η Ελλάδα. Μιλάμε συχνά με τα παιδιά μου για την Ελλάδα. Μας λείπει το ποδόσφαιρο στη χώρα, συνεχίζω και ακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Ήθελα να προκριθούμε στη League Phase του Europa League, γιατί ήλπιζα να κληρωθούμε και να παίξουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ τα καλύτερα. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Europa League. Συνεπώς, οι ελληνικές ομάδες τα καταφέρνουν πραγματικά καλά στα Κύπελλα Ευρώπης.