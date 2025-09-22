Europa League: Ανακοινώθηκε ο διαιτητής που θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ- Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (22/09) ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Το παιχνίδι θα διευθύνει ο 35χρονος Σβεν Γιαμπλόνσκι, πρώτης κατηγορίας της UEFA, ενώ βοηθοί του θα είναι οι επίσης Γερμανοί Λάσε Κοσλόφσκι, Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ, 4ος θα είναι ο Ρόμπιν Μπράουν και στο VAR θα βρεθεί ο Γιόχαν Πφάιφερ και AVAR τοποθετήθηκε ο Ρόμπερτ Σρέντερ.
O Γιαμπλόνσκι έχει εμπειρία από Ελλάδα και ΠΑΟΚ, καθώς έχει σφυρίξει τρία ματς Super League με ένα εξ' αυτών να είναι το περσινό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3.
