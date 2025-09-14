Γιουνγκ Μπόις: Εκτός έδρας νίκη για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού
Την δεύτερη διαδοχική νίκη που την έφερε στην τετράδα του πρωταθλήματος πανηγύρισε η Γιουνγκ Μπόις επικρατώντας εκτός έδρας της Λουκέρνης με 2-1.
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (25/9, 22:00) πήρε προβάδισμα στο 54ο λεπτό με τον Μπέντια, είδε όμως τη Λουκέρνη να ισοφαρίζει έξι λεπτά αργότερα. Σε ένα ξέφρενο δεκάλεπτο, η Γιουνκ Μπόις πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ με τον Φάσναχτ στο 64' με το 2-1 να μην αλλάζει ως το τελευταίο σφύριγμα. Για την Γιουνγκ Μπόις αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη τη φετινή σεζόν στο ελβετικό πρωτάθλημα.
Η ενδεκάδα της Γιουνκ Μπόις (Τζόρτζιο Κοντίνι), 4-4-2: Κέλερ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Χάντιαμ, Mάλες (67' Βιργκίνιους), Φερνάντες (87 Πεχ), Γκίγκοβιτς (67' Ραβέλοσον), Μοντέιρο, Φάσναχτ (81 Λάουπερ), Μπέντια (81' Κόρντοβα)
