Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανατροπή και νέα τεσσάρα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ
Το 2/2 στο ισραηλινό πρωτάθλημα έκανε η Μακάμπι Τελ Αβίβ σημειώνοντας τέσσερα τέρματα σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι. Η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League (24/9, 19:45) επικράτησε 4-1 εκτός έδρας της Ιρόνι ανατρέποντας μάλιστα το παιχνίδι.
Οι γηπεδούχοι έκαναν το... λάθος να προηγηθούν στο 9ο λεπτό, όμως η Μακάμπι άλλαξε γρήγορα την εικόνα του ματς και το σκορ. Ο Σαχάρ ισοφάρισε στο 29' και μερικά λεπτά μετά ο Ιεχεζκέλ ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 2-1. Με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, ο Νικολαέσκου ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 59' ο Πέρετζ από το σημείο του πέναλτι.
Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς), 4-3-3: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Πέρετζ (74 Βαρέλα), Μπέλιτς (74' Λέντερμαν), Σαχάρ (74' Νόι), Ιεχεζκέλ (64' Νταβίντα), Αντράντε, Νικολαέσκου (64' Μαντμόν)
