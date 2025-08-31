Παναθηναϊκός: Τριάρα της Γιουνγκ Μπόις επί της Λουγκάνο
Τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα Ελβετίας σημείωσε η Γιουνγκ Μπόις επικρατώντας εντός έδρας της Λουγκάνο με 3-1. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (25/09) «καθάρισε» το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος και με το «τρίποντο» πάτησε στην τετράδα της βαθμολογίας.
Η Γιουνγκ Μπόις πήρε κεφάλι στο σκορ στο 11' χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μπέντια, προβάδισμα που οι φιλοξενούμενοι «έσβησαν» στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Μάρκες. Στην αρχή του β' μέρους, η αντίπαλος του Τριφυλλιού μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Φάσναχτ. Τη νίκη «κλείδωσε» με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Μπέντια διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Να σημειωθεί ότι για τη Λουγκάνο αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος ο Γιώργος Κούτσιας.
Η ενδεκάδα της Γιουνκ Μπόις (Τζόρτζιο Κοντίνι), 4-4-2: Κέλερ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Μάμπουα (61' Χάντιαμ), Βιργκίνιους (61' Πεχ), Γκίγκοβιτς, Ραβέλοσον (76' Λάουπερ), Μοντέιρο (85' Τσιμπά), Μπέντια, Φάσναχτ (76' Κόλεϊ)
𝐇𝐄𝐈𝐌𝐒𝐈𝐄𝐆! 😍#bscyb #ybforever #yblug pic.twitter.com/seUUVEwZHW— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 31, 2025
