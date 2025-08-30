Το μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ για το μεγάλι παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα και η σκέψη... επιστροφής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός ξέρει πλέον τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με τη Ρόμα, σε ένα ζευγάρι που ξυπνάει όμορφες αναμνήσεις.

To 2010 οι Πράσινοι είχαν αποκλείσει τους Τζιαλορόσι στους «32» του Europa League, κάνοντας δυο νίκες με το ίδιο σκορ (3-2, 2-3). Εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Νίκου Νιόπλια ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος είχε βάλει ένα γκολ στο ΟΑΚΑ και δυο στο «Ολίμπικο».

Ο άλλοτε «killer» του Παναθηναϊκού με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για το νέο «ραντεβού» με τη Ρόμα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

«Ας το κάνουμε ξανά Παναθηναϊκέ! Μήπως να ερχόμουν σε αυτό το ματς;», αναφέρει στο story του στο Instragram ο Τζιμπρίλ Σισέ.