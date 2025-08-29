Το απολαυστικό παρασκήνιο του επαναληπτικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας από την παρακάμερα του PAOK TV. Η κερκίδα, οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, οι πανηγυρισμοί.

Ήταν μια νύχτα μαγική, ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Ριέκα με 5-0 στην κατάμεστη Τούμπα και σφράγισε με εντυπωσιακό τρόπο το εισιτήριο για τη League Phase του Εuropa League.

Την παράσταση έκλεψε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και η παρέα του, με τα πέντε γκολ που πέτυχαν, το ένα καλύτερο απ’ το άλλο, ωστόσο όπως είπε στη ζωντανή μετάδοση του OPEN TV, ο Αλέξης Σπυρόπουλος, «γιατί, ο Κωνσταντέλιας είναι σαν τη Χαλκιδική… Σαν τον Ντέλια, δεν έχει!».

Ο Ιβάν Σαββίδης αποθεώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά με όλη την Τούμπα να… σηκώνεται στο πόδι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σηκώθηκε από τη θέση του και με υψωμένες γροθιές τους ευχαρίστησε για την συμβολική αυτή τους κίνηση.