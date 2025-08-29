ΠΑΟK: Η αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη για την αποθέωση του στην Τούμπα (vid)
Ο ΠΑΟΚ όχι απλά ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση κόντρα στη Ριέκα, όμως τη συνέτριψε στη ρεβάνς με 5-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League.
Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην Τούμπα και παρακολούθησε από τη σουίτα του την ποδοσφαιρική «παράσταση» των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τον γιο του, Γιώργο Σαββίδη.
Οι φίλοι των Θεσσαλονικιών που έδωσαν το παρών στη ρεβάνς αποθέωσαν τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας τους, ο οποίος τους ευχαρίστησε για την αγάπη τους, με χαρακτηριστικές χειρονομίες.
