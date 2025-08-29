Λιόν: Χάνει το βαρύ της «πυροβολικό» η ευρωπαϊκή αντίπαλος του ΠΑΟΚ
Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει για τη Λιόν, την οποία ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του στο Europa League όπως έμαθε στην κλήρωση της Παρασκευής (29/08), αλλά όλα δείχνουν πως θα χάσει τον πιο σημαντικό παίκτη της επίθεσής της.
Ο λόγος για τον Ζορζ Μικαουτάτζε. Όπως μετέδωσε ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ο γαλλικός σύλλογος έχει δώσει τα χέρια με τη Βιγιαρεάλ για την πώληση του Γεωργιανού σέντερ φορ σε ένα deal που ενδέχεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ! Ο ίδιος ο 24χρονος έχει επίσης πει το «ναι» και αναμένεται να βρεθεί στην Ισπανία σύντομα ώστε να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και να τελειώσει τη μεταγραφή του.
Ο Μικαουτάτζε πήρε πέρυσι το καλοκαίρι μεταγραφή στη Λιόν και πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν, μετρώντας 18 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Υπενθυμίζουμε πως η Λιόν έχει ήδη εντοπίσει τον ιδανικό διάδοχό του, τον Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ που φαίνεται επίσης να απασχολεί τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
