Στο γήπεδο της «Τούμπας» καταγράφηκε η τρίτη μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων των ρεβάνς για τα play-offs του Europa League, σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data.

Σπουδαίο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αναδείχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/8), καθώς και τρεις ομάδες που μάχονταν για την είσοδό τους στη League Phase των Europa και Conference League, κατάφεραν να προκριθούν.

Ο Παναθηναϊκός με το 0-0 στην έδρα της Σάμσουνσπορ έκανε την... αρχή και ο ΠΑΟΚ τον ακολούθησε στο Europa League αφού διέλυσε τη Ριέκα με 5-0 στην «Τούμπα». Τη «σκυτάλη» πήρε η ΑΕΚ νικώντας 2-0 την Άντερλεχτ για να βρεθεί με τη σειρά της στο Conference League.

Όσον αφορά την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA, σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data, το γήπεδο της «Τούμπας» είχε την τρίτη μεγαλύτερη σε αριθμό προσέλευση κόσμου στα ματς των ρεβάνς, με 24.223 οπαδούς να δίνουν το «παρών» για να ενισχύσουν την προσπάθεια του «Δικεφάλου του Βορρά».

Μερικές... εκατοντάδες λιγότεροι από όσους καταγράφηκαν στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ, εκεί όπου βρέθηκαν συνολικά 24.914 φίλαθλοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσέλευσης καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Στεάοουα Βουκουρεστίου με την Αμπερντίν (35.341 οπαδοί).