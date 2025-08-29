Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τη League Phase Europa και Conference League, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση του Μονακό.

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η Πέμπτη (28/8), για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες έκαναν 3/3 στις πρόκρισεις. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπορεί να είχαν εξασφαλίσει στη χειρότερη την παρουσία τους στο Conference League, όμως εξασφάλισαν θέση στο πολύ καλύτερο από οικονομικής άποψης Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέτυχε το σχεδόν... ακατόρθωτο, κάνοντας το απόλυτο σε τρεις προκριματικούς γύρους και μάλιστα κόντρα σε αρκετά δυνατούς αντιπάλους.

Μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό οι τρεις ομάδες γνωρίζουν τα εμπόδια τους στη League Phase που θα συμμετάσχουν. Πλέον οι εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου ματς περιμένουν την Κυριακή (31/8) για το αναλυτικό πρόγραμμα τους και τη σειρά των αναμετρήσεων.

Οι οκτώ αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ρόμα - εντός

Φέγενορντ - εκτός

Βικτόρια Πλζεν - εντός

Φερεντσβάρος - εκτός

Στουρμ Γκρατς - εντός

Γιουνγκ Μπόις - εκτός

Γκο Αχέντ Ιγκλς - εντός

Μάλμε - εκτός

Οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Λιλ - εκτός

Ρεάλ Μπέτις - εντός

Μακάμπι Τελ Αβίβ - εντός

Λιόν - εκτός

Γιουνγκ Μπόις - εντός

Λουντογκόρετς - εκτός

Μπραν - εντός

Θέλτα - εκτός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική 29 Ιανουαρίου 2026

Οι έξι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Φιορεντίνα - εκτός

Σάμροκ Ρόβερς - εντός

Τσέλιε - εκτός

Αμπερντίν - εντός

Κραϊόβα - εντός

Σάμσουνσπορ - εκτός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League