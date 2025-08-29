Αντίπαλοι ελληνικών ομάδων: Οι κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη League Phase
- Οι οκτώ αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
- Οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
- Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League
- Οι έξι αντίπαλοι της ΑΕΚ
- Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η Πέμπτη (28/8), για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες έκαναν 3/3 στις πρόκρισεις. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπορεί να είχαν εξασφαλίσει στη χειρότερη την παρουσία τους στο Conference League, όμως εξασφάλισαν θέση στο πολύ καλύτερο από οικονομικής άποψης Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέτυχε το σχεδόν... ακατόρθωτο, κάνοντας το απόλυτο σε τρεις προκριματικούς γύρους και μάλιστα κόντρα σε αρκετά δυνατούς αντιπάλους.
Μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό οι τρεις ομάδες γνωρίζουν τα εμπόδια τους στη League Phase που θα συμμετάσχουν. Πλέον οι εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου ματς περιμένουν την Κυριακή (31/8) για το αναλυτικό πρόγραμμα τους και τη σειρά των αναμετρήσεων.
Οι οκτώ αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
- Ρόμα - εντός
- Φέγενορντ - εκτός
- Βικτόρια Πλζεν - εντός
- Φερεντσβάρος - εκτός
- Στουρμ Γκρατς - εντός
- Γιουνγκ Μπόις - εκτός
- Γκο Αχέντ Ιγκλς - εντός
- Μάλμε - εκτός
Οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
- Λιλ - εκτός
- Ρεάλ Μπέτις - εντός
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - εντός
- Λιόν - εκτός
- Γιουνγκ Μπόις - εντός
- Λουντογκόρετς - εκτός
- Μπραν - εντός
- Θέλτα - εκτός
Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League
- 1η αγωνιστική 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική 29 Ιανουαρίου 2026
Οι έξι αντίπαλοι της ΑΕΚ
- Φιορεντίνα - εκτός
- Σάμροκ Ρόβερς - εντός
- Τσέλιε - εκτός
- Αμπερντίν - εντός
- Κραϊόβα - εντός
- Σάμσουνσπορ - εκτός
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.