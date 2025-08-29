Europa League: Ο μάγος της UEFA που παρουσίασε την καινούρια διαδικασία των κληρώσεων
Λίγο πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη κλήρωση της League Phase του Europa και του Conference League, η UEFA φρόντισε να δώσει ένα εντελώς διαφορετικό «χρώμα» στην όλη διαδικασία.
Στη σκηνή εμφανίστηκε ο μάγος Μάριο Ντάνιελ, ο οποίος έκανε τα παραδοσιακά μπαλάκια της κλήρωσης να… εξαφανιστούν, αλλάζοντας εντελώς τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας.
Ο λόγος για την αλλαγή της κλήρωσης εξυπηρετούσε στην εξοικονόμηση χρόνου, ωστόσο ο μάγος σπατάλησε τουλάχιστον πέντε λεπτά από τη διαδικασία προκειμένου να κάνει το act του, πράγμα που δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα στους χρήστες των social media.
Πολλοί φίλαθλοι επομένως, εξέφρασαν μια νοσταλγία για τις παλιές κληρώσεις της UEFA.
