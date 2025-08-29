Το Gazzetta σάς παρουσιάζει τους οκτώ αντιπάλους του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του κόντρα στη Ριέκα, τη διέλυσε και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League και το πρωί της Παρασκευής (29/08) έμαθε τους αντιπάλους που θα βρει απέναντί του εκεί. Ποδοσφαιρικά «ταξίδια» από την Ισπανία και τη Γαλλία, μέχρι και τη Νορβηγία. Το Gazzetta σάς παρουσιάζει συνοπτικά όσα πρέπει να ξέρετε για τις ομάδες που θα βρεθούν στον ευρωπαϊκό δρόμο του Ραζβάν Λουτσέσκου και των παικτών του.

Η... αλλαγμένη Λιλ

Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ είναι αυτό της Λιλ. Η ομάδα από τη Γαλλία τερμάτισε πέρυσι στην 5η θέση της Ligue 1 και προκρίθηκε στο Europa League. Ο Μπρούνο Ζενεσιό συνεχίζει τη δουλειά του στο τιμόνι του με στόχο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τους Λιλουά. Στα πρώτα τους φετινά παιχνίδια έδειξαν θετικά δείγματα, αφού, παρά την ισοπαλία με την Μπρεστ, επικράτησαν της Μονακό.

Ο... αγέραστος Ολιβιέ Ζιρού επέστρεψε στη Γαλλία για χάρη της Λιλ και ήδη μετράει δύο γκολ, ενώ δίπλα του θα έχει και τον Χάμζα Ιγκαμάν που αγοράστηκε από τη Ρέιντζερς. Υπήρξαν σημαντικές αποχωρήσεις βέβαια, αφού την ομάδα αποχαιρέτησαν παίκτες όπως ο Ντέιβιντ, ο Σεβαλιέ και Ντιακιτέ.

Η φιναλίστ Μπέτις

Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρυσι, τερμάτισε άνετα στην 6η θέση της La Liga και έφτασε φυσικά μέχρι τον τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε με ανατροπή από την Τσέλσι. Η Μπέτις φέτος όμως, θέλει να συνεχίσει να χτίζει, αφού στο πρόσωπο του Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει βρει μια αξιόπιστη σταθερά. Έχει τις απώλειές της, πούλησε τους Χεσούς Ροντρίγκεθ και Γιόνι Καρντόσο, ωστόσο έφερε στις θέσεις τους τον Ροντρίγκο Ρικέλμε και τον Νέλσον Ντεόσα.

Ακόμα βέβαια προσπαθεί και για τη μεταγραφή του Άντονι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πέρυσι έκανε εξαιρετικά πράγματα ως δανεικός στην Ανδαλουσία. Σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το ότι θα την αντιμετωπίσει στην Τούμπα μιας και η έδρα της φημίζεται για την ορμή της.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ των προβλημάτων

Ξεκίνησε από το Champions League ως πρωταθλήτρια Ισραήλ, όμως o δρόμος της την έβγαλε στο Europa League και στον ΠΑΟΚ. Από τα «αστέρια» έπεσε μετά τον αποκλεισμό της από την Πάφο και στη συνέχεια έβγαλε νοκ-άουτ τη Χάμρουν Σπάρτανς και την Ντινάμο Κιέβου. Προφανώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχασε σημαντικούς παίκτες όπως ο Πατάτι και ο Τούγκερμαν, χωρίς να κάνει κάποια πολύ βαρβάτη μεταγραφή πέρα από αυτή του σέντερ φορ Ιόν Νικολαέσκου. Τα ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια της τα έχει δώσει μέχρι τώρα στο Νίκσιτς του Μαυροβουνίου, ωστόσο τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η Λιόν που «φλέρταρε» με τον υποβιβασμό

Θα μπορούσε σήμερα να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, ωστόσο είναι ακόμα στην Ευρώπη. Η Λιόν καταδικάστηκε σε υποβιβασμό για παραβιάση οικονομικών κανονισμών, ωστόσο βρήκε τη λύση και συνεχίζει κανονικά την πορεία της. Σίγουρα αναγκάστηκενα πουλήσει σημαντικές μονάδες της όπως ο Σερκί, ωστόσο όποιος έφυγε δείχνει να έχει αντικατασταθεί επάξια και με τον Πάουλο Φονσέκα στον πάγκο υπάρχει αισιοδοξία για μια καλή σεζόν.

Άλλωστε, η Λιόν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη Γαλλία, κάνοντας το 2Χ2 κόντρα στη Λανς και τη Μετς. Πέρυσι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Europa League, όπου αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Θαμώνας» η Γιουνγκ Μπόις

Έχει γίνει... θαμώνας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια και αυτό το έχει κερδίσει με το σπαθί της, μετρώντας διαδοχικές παρουσίες στους κορυφαίους θεσμούς της UEFA. Άλλωστε, από το 2021-22 μέχρι σήμερα η Γιουνγκ Μπόις έχει βρεθεί τρεις φορές σε φάση ομίλων/League Phase του Champions League.

Σπάνια βέβαια κάνει το βήμα παραπάνω. Πέρυσι ήταν ουραγός στα «αστέρια». Προβληματίζει στα πρώτα φετινά της βήματα εντός των συνόρων, αφού μετρά μόλις πέντε βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Πάντα έχει ταλέντο, αλλά και δυνατή έδρα, οπότε συμφέρει τον ΠΑΟΚ το ότι θα την υποδεχθεί στην Τούμπα.

Η ισόβια πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς

Έχει... βαρεθεί να σηκώνει το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία. Μετρά ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 14 σερί κατακτήσεις και συνήθως άνετες κατακτήσεις, όπως η περυσινή στην οποία άφησε τη Λέφσκι στο -14. Για αυτό όμως, η Λουντογκόρετς επιθυμεί να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, κάτι που δεν έχει καταφέρει έως τώρα. Στα φετινά προκριματικά του Champions League αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος, ενώ στη συνέχεια έβγαλε νοκ-άουτ με ανατροπή και συνολικό σκορ 5-3 τη Σκεντίγια για να βρεθεί στο Europa League. Πέρυσι τερμάτισε 33η στη League Phase της ίδιας διοργάνωσης.

Σημαντική απώλεια ο μέσος Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι που πουλήθηκε στην Ουντινέζε και αντικαταστάθηκε από τον Φιλίπ Κάλοτς. Ένα από τα όπλα της είναι σίγουρα και η έδρα της στο Ράζγκραντ.

Η... σταχτοπούτα Μπραν

Η νορβηγική Μπραν είναι μια από τις εκπλήξεις μάλλον του Europa League. Άλλωστε, επιστρέφει σε League Phase ή φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2007, όταν αγωνιζόταν στο Κύπελλο UEFA. Για να τα καταφέρει, αφού αποκλείστηκε από το Champions League, πέρασε τα εμπόδια των Χάκεν και ΑΕΚ Λάρνακας.

Το σημαντικότερο αβαντάζ της είναι ότι έχει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, ούσα 3η μετά από 18 αγωνιστικές στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Δεδομένα σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει μέχρι τη Νορβηγία και να παίξει σε πλαστικό, αλλά θα την υποδεχθεί στην Τούμπα.

Το «ζόρι» της Θέλτα

Εδώ δεν τον ευνόησε ιδιαίτερα η κλήρωση τον ΠΑΟΚ. Η Θέλτα ήταν μια από τις χειρότερες δυνατές αντιπάλους από το Pot 4 και βρέθηκε στον δρόμο της ομάδας του Λουτσέσκου. Οι Γαλιθιάνοι βγήκαν 7οι πέρυσι στη La Liga με ήρωα τον... αγέραστο Ιάγο Άσπας και έχουν αδιαμφιβσήτητη ποιότητα για το επίπεδο με παίκτες όπως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Γιούτγκλα και ο Θαραγόθα.

Διαθέτει επίσης και πολύ δυνατή έδρα, παράγοντας-πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Ο Κλαούντιο Ζιράλντεθ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Θέλτα, αν και φέτος μετά από τρεις αγωνιστικές δεν έχει νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα.