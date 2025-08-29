Το παρελθόν και η σχέση με την Ρόμα και το φουλ της κεντρικής Ευρώπης

Τα σημαντικότερα στοιχεία για τους οκτώ αντιπάλους του Παναθηναϊκού στο League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα έχει στο League Phase του Europa League κόντρα στους οποίους θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην βαθμολογία, έτσι ώστε είτε να περάσει απευθείας στον γύρο των «16», αν τερματίσεις στις θέσεις 1-8 είτε να πάει στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο, αν βρεθεί στις θέσεις 9-24.

Οι υποχρεώσεις των «πρασίνων» θα ξεκινήσουν το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου. Στην έδρα του θα υποδεχθεί τις Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς και Γκόου Αχέντ Ινγκλς ενώ εκτός θα παίξει με τις Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιούνγκ Μπόις και Μάλμε.

Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία για κάθε μία από τις ομάδες αυτές.

Ρόμα: Το διθυραμβικό παρελθόν και η αδελφοποίηση

Πρόκειται σίγουρα για την ισχυρότερη εκ των αντιπάλων του «τριφυλλιού», αλλά και μία ομάδα η οποία φέρνει ευχάριστα συναισθήματα στους οπαδούς του για δύο διαφορετικούς λόγους. Αρχικά για τα αλησμόνητα διπλά παιχνίδια που είχαν δώσει οι δύο ομάδες την σεζόν 2009-2010 στους «32» του Europa League, όταν οι «πράσινοι» πήραν μία τεράστια πρόκριση νικώντας δις τους Ρωμαίους με τους Σισέ και Νίνη να λάμπουν στα ματς αυτά. Έπειτα, είναι η ιδιαίτερα σχέση που έχουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, αφού υπάρχει αδελφοποίηση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκατέρωθεν επισκέψεις μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να βρει στον δρόμο του και τον Κώστα Τσιμίκα, που πλησιάζει να κλείσε στην Ρόμα.

Φέγενορντ: Ο Ρόμπι Φαν Πέρσι θέλει να την επαναφέρει στις δόξες της

Μία από τις καλύτερες και ιστορικότερες ολλανδικές ομάδες. Μετά την φυγή του Άρνε Σλοτ για την Λίβερπουλ ψάχνει να βρει τον κατάλληλο διάδοχο. Η πρώτη προσπάθεια με τον Μπράιαν Πρίσκε δεν στέφθηκε από επιτυχία, γι' αυτό και διακόπηκε πρόωρα, με τον Ρόμπι Φαν Πέρσι, παλιά δόξα του συλλόγου, αλλά και των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να έρχεται και να αναλαμβάνει την καυτή... πατάτα τον περασμένο Φλεβάρη.

Αρκετές αλλαγές στον βασικό της κορμό με τους Ολλανδούς να κάνουν πωλήσεις που έφτασε τα 93 εκατ. ευρώ και να επενδύουν πίσω περισσότερα από 50 προκειμένου να δώσουν στον Ολλανδό κόουτς όλα τα εχέγγυα που χρειάζονται.

Βικτόρια Πλζεν: Από την περσινή χρονιά υπήρχε η... σκιά της

Η Βικτορία Πλζεν ήταν μία από τις ομάδες που... περνούσαν τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία της UEFA και τον έστειλα στους ανίσχυρους της κλήρωσης του δευτέρου προκριματικού γύρου, όπου κληρώθηκε με την Ρέιντζερς και ήρθε ο πρώτος και μοναδικός αποκλεισμός του αυτό το καλοκαίρι.

Οι Τσέχοι είναι πιο αποδυνωμένοι σε σχέση με πριν, αφού πούλησα τον καλύτερό τους μέσο, Πάβελ Σουλτς αντί 7,5 εκατ. ευρώ ενώ μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να διατηρήσει στο ρόστερ της το μεγάλο της «κανόνι», Ραφιού Ντουροσίνμι, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε για κείνον.

Φερεντσβάρος: Παραδοσιακή δύναμη του ουγγρικού ποδοσφαίρου

Άλλη μία ομάδα από την κεντρική Ευρώπη για τους «πρασίνους». Εκείνη έχει εκμεταλλευτεί την κρατική βοήθεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για τον αθλητισμό στην χώρα της Ουγγαρίας κι έχει επιστρέψει για τα καλά στον χρόνο της. Η Φερεντσβάρος μετράει 36 πρωταθλήματα και 24 Κύπελλα στην χώρα της, όμως αυτό που ψάχνει περισσότερο είναι η καταξίωση εκτός των συνόρων πλέον.

Γιούνγκ Μπόις: Μία επικίνδυνη αντίπαλος

Εδώ και πολλά χρόνια ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ταχυδυναμικό στυλ ποδοσφαίρου και φροντίζει να αποτελεί «πονοκέφαλο» για τις περισσότερες ομάδες που την αντιμετωπίζουν. Τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε το «παρών» στο Champions League, όμως φέτος βρέθηκε στο Europa ξεπερνώντας στα Play Off το εμπόδιο της Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Στουρμ Γκρατς: Η μεταγραφική σύνδεση και η ευχάριστη ανάμνηση

Το καλοκαίρι αυτό οι δύο ομάδες συνδέθηκαν μέσω σεναρίων που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει κρούσεις για την απόκτηση του δεξιού της μπακ, Μαξ Τζόνστον, ο οποίος κατέληξε εν τέλει στην Ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει συναντήσει ξανά τους αυστριακούςγια τον θεσμό του Europa League, την ίδια σεζόν με τους θριάμβους με την Ρόμα, όταν είχαν επικρατήσει δις με το ίδιο σκορ (1-0) εντός κι εκτός έδρας.

Γκόου Αχέντ Ινγκλς: Πρωτάρα σε κύρια φάσης ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η ολλανδική ομάδα βρέθηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της σε main phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας την σεζόν 2024-2025. Πριν απ' αυτό είχε μόνο μερικές συμμετοχές στο Ιντερτότο ενώ τις δύο άλλες φορές που είχε προσπαθήσει αποκλείστηκε. Μία την σεζόν 2015-2016, όταν έμεινε εκτός από την Φερεντσβάρος σε διπλά παιχνίδια στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League και μία την σεζόν 2024-2025, όταν γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπραν στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Μάλμε: Μετά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ήρθε η ώρα και του Παναθηναϊκού

Η σουηδική Μάλμε αποτελεί μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια συναντάει συχνά πυκνά ως αντιπάλους τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός την έχει βρει μπροστά της δύο φορές έχοντας ως απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε πέρυσι έναν οδυνηρό αποκλεισμό από κείνη στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.