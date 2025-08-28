Βιτόρια: «Είμαστε στο Europa και μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η πρόκριση της ομάδας στην League Phase του Europa League και τόνισε πως τώρα οι «πράσινοι» μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε εξαιρετικά στην άμυνα και με το 0-0 στην Τουρκία κόντρα στην Σάμσουνσπορ πήρε την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Ο τεχνικός των «πρασίνων», Ρουί Βιτόρια μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής:

Απολογισμό των καλοκαιρινών προκριματικών και τι κρατάει από αυτά τα παιχνίδια, ενόψει του «κυρίως πιάτου», επίσης τι πιστεύει ότι πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός: «Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας φέτος, είχαμε δύο ξεκάθαρα πράγματα στο μυαλό μας, το πρώτο έχει να κάνει με τα έξι παιχνίδια που θα είχαμε, για να δούμε πού θα παίξουμε και στην συνέχεια ο στόχος του πρωταθλήματος που έρχεται. Οπότε θεωρώ ότι το πρώτο κομμάτι στέφθηκε με αρκετή επιτυχία. Δεν καταφέραμε το Champions League, αλλά μπήκαμε στο Europa League κι αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά, εν μέσω κι όλας της μεταγραφικής περιόδου, που έπρεπε να την διαχειριστούμε, παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν και είναι πάντα δύσκολο αυτό.

Οπότε έχοντας αυτόν τον συνδυασμό, του να φτιάχνεις το ρόστερ και παράλληλα να έχει την υποχρέωση να παίρνεις προκρίσεις, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Είμαστε στο Europa League και τώρα μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές, προπονούνται, βελτιώνουν τον αγωνιστικό του ρυθμό και θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια.

Όσον αφορά το μέλλον, είμαστε γεμάτοι με φιλοδοξίες, μια ομάδα που μπαίνει και στο πρωτάθλημα τώρα. Θα χρειαστούμε την ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας, θα χρειαστούν όλοι σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική σεζόν.

Με την βοήθεια των φιλάθλων μας, πιστεύω θα έχουμε μία πολύ καλή σεζόν».

Για τους παίκτες που ήρθαν μεταγραφή (Τουμπά, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος) και πήραν αμέσως φανέλα βασικού και πόσο καιρό θα χρειαστεί να ενσωματωθούν οι νέες μεταγραφές που θα έρθουν, μετά και την διαφαινόμενη πώληση του Ιωαννίδη: «Σίγουρα μιλάμε για μια πολύπλοκη κατάσταση με την είσοδο και την αφαίρεση παικτών. Η ομάδα που αγωνίστηκε με την Ρέιντζερς, δεν ήταν η ίδια με σήμερα, είχαμε προσθαφαιρέσεις παικτών. Νομίζω ότι π.χ. ο Καλάμπρια σήμερα δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί για 90 λεπτά, ο Ρενάτο Σάντσες τώρα ήρθε και θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά οι παίκτες που έχουμε έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά και έφεραν την ομάδα στο League Phase του Europa League.

Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι οι μεταγραφικές κινήσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Τα κριτήρια επιλογής που έχουμε είναι συγκεκριμένα και είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να έχουμε τους παίκτες που θέλουμε στην ομάδα. Αναμένεται μία πολύ απαιτητική σεζόν και χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες».

Για την βαρύτητα που δίνουν οι προπονητές στα αποδυτήρια, για την επιλογή Μαξίμοβιτς στην αρχική ενδεκάδα με την Σαχτάρ, παρότι ήταν έτοιμος να φύγει και το ίδιο για τον Ιωαννίδη που αναμένεται να αποχωρήσει: «Νομίζω ότι αυτό το οικογενειακό κλίμα είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να κερδίσουμε παιχνίδια, έχουμε χτίσει σχέσεις σεβασμού με τους ποδοσφαιριστές. Ως προπονητής έχω 11 επιλογές να κάνω, οπότε πολλές φορές υπάρχουν παίκτες που δεν παίζουν. Πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί ότι πιο σημαντικό είναι να έχεις σταρ στην ομάδα ή να κάνεις τακτικές αναλύσεις, όμως εγώ πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε αυτό το «δέσιμο» στα αποδυτήρια και οι παίκτες μου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση

Για τον Φώτη Ιωαννίδη, δεν θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του επίσημα, γενικά όμως θέλω να πω ότι μου αρέσει να δουλεύω με τους ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα, καταλαβαίνω όμως και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν κάποιος ποδοσφαιριστής επιλέγει για εκείνον το καλύτερο για την καριέρα του και μπορώ να το καταλάβω.

Βελτιώνει με αυτό τον τρόπο την ποδοσφαιρική του ζωή και είναι καλό για τον σύλλογο. Ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν, προπονητές έρχονται και φεύγουν, το καλό είναι ότι ο σύλλογος μεγαλώνει και βελτιώνεται διαρκώς κι αυτό είναι προς την σωστή κατεύθυνση».

Στο τέλος ο Ρουί Βιτόρια θέλησε να πει κάτι για την Σαμσουνσπόρ: «Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια και πραγματικά να τους πω καλή επιτυχία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που μας δυσκόλεψε πολύ. Εντέλει περάσαμε εμείς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θέλω να τους πω συγχαρητήρια για αυτή την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήσανε στο γήπεδο».