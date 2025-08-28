Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου.

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στη Ριέκα.

Συνέτριψε 5-0 την νταμπλούχο Κροατίας κι έτσι θα βρίσκεται στην κλήρωση για τη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στη δεύτερη διοργάνωση της UEFA στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων στο Europa League μέχρι και τον τελικό που θα γίνει στην έδρα της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

EUROPA LEAGUE 2025–26

Φάση Ημερομηνίες

League Phase:

MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 2 Οκτωβρίου 2025

MD3 23 Οκτωβρίου 2025

MD4 6 Νοεμβρίου 2025

MD5 27 Νοεμβρίου 2025

MD6 11 Δεκεμβρίου 2025

MD7 22 Ιανουαρίου 2026

MD8 29 Ιανουαρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026

