Λουτσέσκου: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση, κοιτάμε την συνέχεια» (vid)

Σαρωτικός ο ΠΑΟΚ στη Τούμπα, με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν με 5-0 της Ριέκα και να παίρνουν την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα του OPEN ανέφερε τα εξής:

Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που επιβεβαιώθηκε σήμερα: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».

Για την συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».