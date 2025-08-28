ΠΑΟΚ - Ριέκα: Απίθανο τέρμα του Γιακουμάκη, πέρασε τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του και σκόραρε!
Στο 77ο λεπτό ο διεθνής Έλληνας φορ έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ, δείγμα της ποιότητας που θα φέρει στον ΠΑΟΚ.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε τη μπάλα σε ένα δύσκολο σημείο και με αντίπαλο μπροστά του αλλά παρόλα αυτά την πέρασε πάνω από το σώμα (του παίκτη της Ριέκα) και μετά σκόραρε. Το πολύ καλό του τελείωμα έφερε το 4-0 στο ΠΑΟΚ - Ριέκα στο 77' και το γκολ του αυτό το πανηγύρισε έξαλλα.
