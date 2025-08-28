Παναθηναϊκός: Πότε ξεκινάει στο Europa League και οι ημερομηνίες των αγώνων
Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Σαμσουνσπόρ με το 0-0 στον Πόντο κι έτσι έκλεισε το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου. Δείτε το πρόγραμμα στο Europa League μέχρι και τον τελικό, ο οποίος φέτος θα γίνει στο γήπεδο της Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη.
Φάση Ημερομηνίες
League Phase:
MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
MD2 2 Οκτωβρίου 2025
MD3 23 Οκτωβρίου 2025
MD4 6 Νοεμβρίου 2025
MD5 27 Νοεμβρίου 2025
MD6 11 Δεκεμβρίου 2025
MD7 22 Ιανουαρίου 2026
MD8 29 Ιανουαρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 20 Μαΐου 2026
