Παναθηναϊκός: Πότε ξεκινάει στο Europa League και οι ημερομηνίες των αγώνων

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός, Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Σαμσουνσπόρ με το 0-0 στον Πόντο κι έτσι έκλεισε το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου. Δείτε το πρόγραμμα στο Europa League μέχρι και τον τελικό, ο οποίος φέτος θα γίνει στο γήπεδο της Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη.

Φάση Ημερομηνίες

 

League Phase:

MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 2 Οκτωβρίου 2025

MD3 23 Οκτωβρίου 2025

MD4 6 Νοεμβρίου 2025

MD5 27 Νοεμβρίου 2025

MD6 11 Δεκεμβρίου 2025

MD7 22 Ιανουαρίου 2026

MD8 29 Ιανουαρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026

@Photo credits: INTIME
     

