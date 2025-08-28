Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός: Οι δύο ευκαιρίες του Ιωαννίδη και το «αχ» στο σουτ του Κυριακόπουλου (vid)
Ο Παναθηναϊκός βρήκε τις στιγμές του στη Σαμψούντα στη ρεβάνς των play-offs του Europa League απέναντι στη Σάμσουνσπορ. Ωστόσο, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Στο 23' το σουτ του Γιώργου Κυριακόπουλου μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Δύο καλές ευκαιρίες σπατάλησε και ο Φώτης Ιωαννίδης. Στο 42' και πάλι ο Μπακασέτας σέρβιρε, αλλά ο Έλληνας φορ δεν μπόρεσε να σκοράρει στο τετ α τετ, ό,τι συνέβη και στο 48' στο σουτ του από πιο δύσκολη θέση.
