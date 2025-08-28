Με ένα πανέμορφο τέρμα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας βγαλμένος από τα... καλύτερά του! Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός πασπάλισε για ακόμη μια φορά με την αστερόσκονή του την Τούμπα, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο αλλά εξίσου σημαντικό τέρμα στο ματς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα για τα προκριματικά του Europa League.. Στο 25ο λεπτό του «χόρεψε» εντυπωσιακά την κροατική άμυνα και έπιασε το τέλειο πλασέ για να στείλει την μπάλα στη γωνία και να κάνει το 2-0.