Ο ΠΑΟΚ στο 12' έκανε το 1-0 με τον Μεϊτέ κόντρα στη Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στη ρεβάνς με τη Ριέκα στην Τούμπα και στο 12' βρήκε το γκολ.

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά με το αριστερό, ο Μεϊτέ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με θαυμάσια κεφαλιά πέτυχε το 1-0.

Το γκολ του Μεϊτέ για το 1-0.