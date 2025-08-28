ΠΑΟΚ: H ημέρα, η ώρα και το κανάλι της κλήρωσης της League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στην κλήρωση της League Phase του Europa League, η οποία θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.
Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέτρεψε στη ρεβάνς της Τούμπας την ήττα της στην έδρα της Ριέκα με... περίπατο και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.
Η κλήρωση Europa και Conference League θα είναι κοινή και η εκδήλωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8), στις 14:00, με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA να έχει προτεραιότητα.
Η διαδικασία θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.
