Τα χρήματα που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός λόγω της συμμετοχής του σε τρεις προκριματικούς γύρους διοργανώσεων της UEFA και αυτά που διεκδικεί στη League Phase.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ κλείδωσε τη θέση του στη League Phase του Europa League με την ισοπαλία στη ρεβάνς της Σαμψούντας

Με τη συμμετοχή τους σε τρεις προκριματικούς γύρους οι Πράσινοι έβαλαν στο λογαριασμό τους 525.000 ευρώ. Από τη στιγμή που προκρίθηκαν στη League Phase του Europa League θα λάβουν συνολικά 4.835.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 525.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Φυσικά στη League Phase κάθε ομάδα λαμβάνει και μπόνους με βάση την τελική της κατάταξη.