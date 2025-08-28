Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία (20:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (28/8) τη σημαντικότερη μάχη της φετινής του ευρωπαϊκής πορείας, καθώς φιλοξενείται από τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για τη ρεβάνς των Play Off του Europa League (20:00, Cosmote Sport).

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε την Τετάρτη στη Σαμψούντα έχοντας το προβάδισμα του 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και στόχος δεν είναι άλλος από το να «σφραγίσει» την πρόκριση στη φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια γνωρίζει ότι η αποστολή της μόνο εύκολη δε θα είναι, καθώς η Σάμσουνσπορ έχει αποδείξει πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην έδρα της. Ωστόσο, οι «πράσινοι» έχουν αφήσει πίσω τους την πίεση και προετοιμάστηκαν με συγκέντρωση, ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι για την πρόκριση. Στα θετικά για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι η επιστροφή του Τζούριτσιτς, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά, ενώ εκτός μάχης θα μείνει ο Γεντβάι.

Η τελευταία προπόνηση των Πρασίνων στο «Samsun Stadium» ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί, θα συνεχίσει τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase. Παρ’ όλα αυτά, στο «τριφύλλι» κανείς δεν θέλει να σκέφτεται αυτό το σενάριο και η συγκέντρωση είναι αποκλειστικά στο αποψινό ματς.

Με την αποστολή να απαρτίζεται από όλα τα βασικά όπλα του, ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League για να χαρίσει στον κόσμο του μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης

