Η Σαμσουνσπόρ δεν θα έχει στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, τον διεθνή Αλβανό εξτρέμ Άρμπνορ Μούγια.

Ο Άρμπνορ Μούγια αποχώρησε και τυπικά από τη Σαμσουνσπόρ.

Ο 26χρονος (29/1/98) διεθνής (5 συμμετοχές) Αλβανός εξτρέμ δεν θα είναι παρών στην αυριανή ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Ο Μούγια, όπως ανέφερε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός τεχνικός της τουρκικής ομάδας, ο Τόμας Ράις, ζήτησε ο ίδιος ν' αποχωρήσει. Έτσι, μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στο Βέλγιο για λογαριασμό της Σιντ Τρούιντεν και δεν θα τον βρει απέναντί του ο Παναθηναϊκός.

Ο Μούγια στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ έπαιξε ως αλλαγή 23 λεπτά, ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε και δύο συμμετοχές στο πρωτάθλημα ως αλλαγή και συνολικά μέτρησε 48 λεπτά. Την περασμένη περίοδο ήταν 34 παιχνίδια με 3 γκολ και 2 ασίστ κι επειδή διέκρινε φέτος ότι δεν ήταν στις πρώτες επιλογές, θέλησε να φύγει.

Αντίθετα, ο Ράις υπολογίζει τους Μουσαμπά και Χόλσε, που έχασαν τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ. Είναι στην αποστολή και εξαρτάται φυσικά από τον Ράις αν θα παίξουν.