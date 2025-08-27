Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Τουρκία για τη λατρεία των ντόπιων προς το πρόσωπο των Μπακασέτα και Σιώπη που σημαίνει πολλά για την προσωπικότητα των δύο Ελλήνων του Παναθηναϊκού.

Συννεφιασμένη Σαμψούντα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, παραφράζοντας λίγο το γνωστό τραγούδι. Ή διαφορετικά, συννεφιασμένη Τετάρτη (στη Σαμψούντα). Πριν ακόμα πατήσουμε το πόδι μας σε τουρκικό έδαφος, από τη διαδικασία της προσγείωσης κιόλας, καταλάβαμε τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουμε. Όπως και να ‘χει, φτάσαμε, λοιπόν, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Europa League, έχοντας ως προίκα του το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Αθήνα.

Μικρό το αεροδρόμιο της πόλης, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μόνο πτήσεις που συνδέουν την Σαμψούντα με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Τουρκίας. Κι όμως, ο λίγος κόσμος που υπήρχε σε αυτό, μας χάρισε την πιο δυνατή εικόνα ως τώρα στην αποστολή αυτήν. Είτε επρόκειτο για εργαζόμενους του αεροδρόμιου, είτε για αστυνομικούς, είτε για ντόπιους φιλάθλους που ζουν κάτι πρωτόγνωρο. Είχαν μαζευτεί και τέτοιοι, μιας και δεν είναι μικρό πράγμα να βλέπουν μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα να έρχεται στην πόλη τους. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η παρθενική ευρωπαϊκή συμμετοχή της Σάμσουνσπορ.

Η εικόνα, λοιπόν, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, ήταν αυτή της υποδοχής που επεφύλασσαν όλοι οι άνθρωποι στους οποίους αναφερθήκαμε, στον Τάσο Μπακασέτα και στον Μανώλη Σιώπη. Πήρε κάμποση ώρα στους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να διανύσουν μία απόσταση λίγων μέτρων. Από τη στιγμή που κατέβηκαν από το αεροπλάνο, μέχρι που επιβιβάστηκαν στο πούλμαν της αποστολής του τριφυλλιού, έγιναν αποδέκτες αγνής αγάπης από τους Τούρκους.

Αμφότεροι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, μέσα από το πέρασμά τους από την Τουρκία. Πρώτα στην Αλάνιασπορ και μετά στην Τράμπζονσπορ. Ειδικά με την δεύτερη, κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ήταν πρωταγωνιστές σε ορισμένες από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην ιστορία ενός πολύ μεγάλου μεγέθους για το τουρκικό ποδόσφαιρο, όπως είναι ο σύλλογος από την Τραπεζούντα.

Οι δύο Έλληνες διεθνείς λατρεύονται στην Τουρκία. Με τον χαρακτήρα τους, με την προσωπικότητά τους, αλλά και φυσικά με τα όσα έκαναν στους αγωνιστικούς χώρους, κατάφεραν να κερδίσουν την αμέριστη αγάπη και τον σεβασμό των Τούρκων φιλάθλων. Ανεξαρτήτως ποιας ομάδας, αυτοί υποστηρίζουν.

Στην προκειμένη περίπτωση, στους δύο ποδοσφαιριστές επεφύλασσαν θερμή υποδοχή οπαδοί μίας ομάδας με την οποία ο κόσμος της Τράμπζονσπορ έχει μεγάλη κόντρα. Κάτι σαν τοπικό ντέρμπι, μιας και η Τραπεζούντα δεν απέχει πολλά χιλιόμετρα από την Σαμψούντα. Θέλετε να μεταφέρουμε τις εικόνες στα ελληνικά δεδομένα; Σκεφτείτε, για παράδειγμα, δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Άρη, να έρχονταν να παίξουν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ή και το ανάποδο. Η σειρά δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Φυσικά, στο αεροδρόμιο υπήρχαν και οπαδοί της Τράμπζονσπορ. Ένας εξ’ αυτών, μάλιστα, είχε και την εκτός έδρας εμφάνιση της αγαπημένης του ομάδας από τη σεζόν που αυτή επέστρεψε στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος. Ασφαλώς και αυτών η παρουσία έχει ξεχωριστή σημασία για τους δύο «πράσινους» παίκτες. Σηκώθηκαν και ήρθαν από μία άλλη πόλη, μόνο και μόνο για να δουν από κοντά τα ποδοσφαιρικά τους ινδάλματα. Τους ανθρώπους που έκαναν τα όνειρα, να πάρουν σάρκα και οστά.

Ο Μπακασέτας και ο Σιώπης ήρθαν σε μία ξένη χώρα και αγαπήθηκαν από έναν λαό του οποίου οι σχέσεις με την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερες, λόγω πραγμάτων που ουδεμία σχέση έχουν το ποδόσφαιρο. Απέδειξαν, με τον τρόπο αυτόν, πως όταν δείξεις σεβασμό σε μία διαφορετική κουλτούρα, οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον, θα σε αγκαλιάσουν. Και τα δύο αυτά παιδιά αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση.

Έχει πια περάσει καιρός από τότε που οι δυο τους έφυγαν από την Τουρκία. Ο μεν Μπακασέτας για να έρθει στον Παναθηναϊκός, ο δε Σιώπης για την Κάρντιφ, πριν επαναπατριστεί και αυτός για λογαριασμό του τριφυλλιού. Κι όμως, όσα χρόνια και αν περάσουν, η αξία των παιδιών αυτών, μένει αλησμόνητη.