Σάμσουνσπορ: Σημαντικές επιστροφες για τους Τούρκους στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό
Ο Κάρλος Χόλσε και ο Μουσάμπα που απουσίαζαν στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σάμσουνσπορ λόγω τραυματισμών, είναι διαθέσιμοι για την ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) στην Σαμψούντα. Οι Τούρκοι δεν θα έχουν απουσίες στον επαναληπτικό και με όπλο την έδρα τους θέλουν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ.
Ο Αφόνσο Σόουζα, νέο μεταγραφικό απόκτημα της τουρκικής ομάδας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Το τελικό σκορ στην Αθήνα ήταν 2-1, με τους πράσινους να έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην League Phase του Europa League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.