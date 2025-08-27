Η Σάμσουνσπορ θα έχει σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της στην Ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, αφού δύο σημαντικοί παίκτες της επέστρεψαν στις προπονήσεις.

Ο Κάρλος Χόλσε και ο Μουσάμπα που απουσίαζαν στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σάμσουνσπορ λόγω τραυματισμών, είναι διαθέσιμοι για την ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) στην Σαμψούντα. Οι Τούρκοι δεν θα έχουν απουσίες στον επαναληπτικό και με όπλο την έδρα τους θέλουν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ.

Ο Αφόνσο Σόουζα, νέο μεταγραφικό απόκτημα της τουρκικής ομάδας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Το τελικό σκορ στην Αθήνα ήταν 2-1, με τους πράσινους να έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην League Phase του Europa League.