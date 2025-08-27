Με «Συννεφούλα» του Σαββόπουλου η άφιξη της Ριέκα στη Θεσσαλονίκη (vid)

Υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» του Διονύση Σαββόπουλου ταξίδεψε η Ριέκα στη Θεσσαλονίκη, όπου την Πέμπτη (28/8, 20:30) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς των Play Offs του Europa League.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας πέταξαν με τσάρτερ και προσγειώθηκαν το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, ενόψει τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας μάλιστα στα social media βίντεο από το ταξίδι τους, το οποίο «έντυσαν» με το πασίγνωστο ελληνικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου.

Στην αποστολή των Κροατών βρίσκεται ο Εντοκίτ, παρά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ενώ η απουσία του Ράντελιτς θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τα πλάνα του Ράντομιρ Τζάλοβιτς.

Η Ριέκα έχει μπροστά της ένα γεμάτο απόγευμα στη Θεσσαλονίκη: στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Τζάλοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή, ενώ στις 19:30 θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, με τους Κροάτες να κάνουν την πρόβα «τζενεράλε» πριν από το κρίσιμο ματς.