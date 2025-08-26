Παναθηναϊκός: Με μοναδική απουσία τον Γεντβάι κόντρα στην Σάμσουνσπορ

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία συνεχίστηκε με τον Ρουί Βιτόρια να μην έχει μόνο τον Τιν Γεντβάι στην διάθεσή του.

Την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους έκανε την Τρίτη ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» θα αναχωρήσουν την Τετάρτη για την Τουρκία προκειμένου την Πέμπτη να αντιμετωπίσουν την Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς της νίκης με 2-1 στο ΟΑΚΑ για τα Play Offs του Europa League.

Το ευχάριστο για τον Ρουί Βιτόρια είναι πως είχε όλους τους παίκτες στην διάθεσή του εκτός του Τιν Γεντβάι. Αξίζει να αναφερθεί πως το παρών σε ακόμα μία προπόνηση πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι έδωσε και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος.

Αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρουν τα εξής αναφορικά με την προπόνηση: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσουνσπόρ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι. Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ».