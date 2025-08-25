Τεράστια η δίψα των οπαδών της Σάμσουνσπορ για ένα εισιτήριο και όλα δείχνουν sold out για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ουρές στα γκισέ της τουρκικής ομάδας, καθώς η δίψα του κόσμου για να στηρίξει από κοντά τη προσπάθεια της Σάμσουνσπορ επί του Παναθηναϊκού είναι τεράστια. Η τουρκική ομάδα έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό αγώνα της Πέμπτης (28/8) και η επιθυμία έδειξε... sold out. Οι οπαδοί της Σαμσούνσπορ αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο «19 Μαϊου», χωρητικότητας 33.000 θεατών στη ρεβάνς, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται και οι ουρές που δημιούργησαν οι οπαδοί, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά έπειτα από 27 χρόνια ευρωπαϊκή αναμέτρηση.