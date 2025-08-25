Ο Βόσνιος ρέφερι κλήθηκε από την UEFA να σφυρίξει τον επαναληπτικό της ομάδας του Ρουί Βιτόρια με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία (28/8, 20:00).

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη σπουδαία ρεβάνς της Πέμπτης (28/8, 20:00) με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, για τα Playoff του Europa League.

Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια θέλει να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ (21/8) και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε τους διαιτητές της συνάντησης.

Ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο θα είναι ο «άρχων» του αγώνα, όπως γνωστοποιήθηκε, με βοηθούς του τους Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλτο, ενώ 4ος θα είναι ο Μίλος Γκίγκοβιτς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπόελεκ, με AVAR τον Ρόμπιν Χένσγκενς.