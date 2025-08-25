ΠΑΟΚ: Την Τρίτη (26/8) η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με τη Ριέκα
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στα Play Offs του Europa League. Την Πέμπτη (28/8) οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν την ευκαιρία να κλείσουν μία θέση στην Τούμπα για να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου στην προσπάθειά της για την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.
Η διάθεση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα αρχίσει την Τρίτη (26/8), όπως έκανε γνωστο με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 26Αυγούστου, στις έντεκα και τριάντα, θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Ριέκα για τα πλέι οφς του Γιουρόπα Λιγκ της περιόδου δύο χιλιάδες 2025/26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 20:30 το βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας.
Ημερομηνία: είκοσι πέντε Αυγούστου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Τιμές Εισιτηρίων
- Θύρα 1: 40€ – παιδικό 5€
- Θύρες 2 και 3: 30€ – παιδικό 5€
- Θύρες 5 και 6: 20€ – παιδικό 5€
- Θύρες 4 και 4Α: 15€
- Θύρες 7, 7Α και 8: 15€ – παιδικό 5€
- Θέσεις VIP και VIP A: 100€
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.