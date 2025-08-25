Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την αναμέτρηση με τη Ριέκα ηλεκτρονικά από την Τρίτη (26/8), όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στα Play Offs του Europa League. Την Πέμπτη (28/8) οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν την ευκαιρία να κλείσουν μία θέση στην Τούμπα για να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου στην προσπάθειά της για την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η διάθεση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα αρχίσει την Τρίτη (26/8), όπως έκανε γνωστο με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 26Αυγούστου, στις έντεκα και τριάντα, θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Ριέκα για τα πλέι οφς του Γιουρόπα Λιγκ της περιόδου δύο χιλιάδες 2025/26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 20:30 το βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας.

