Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ: Οι οπαδοί των Τούρκων μάζεψαν τα σκουπίδια τους και κέρδισαν το χειροκρότημα (vid)
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης και παράλληλα τον πρώτο λόγο για την παρουσία του στη League Phase του Europa League, καθώς στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ κατάφερε να επιβληθεί με ανατροπή 2-1 επί της Σάμσουνσπορ.
Παρά την απογοήτευση ωστόσο των φιλοξενούμενων οπαδών από την ήττα, στο φινάλε κέρδισαν το χειροκρότημα επιδεικνύοντας ποδοσφαιρικό πολιτισμό.
Συγκεκριμένα ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social media απαθανατίζει τους Τούρκους οπαδούς να μαζεύουν τα σκουπίδια τους μετά το τέλος του αγώνα, διατηρώντας τις εξέδρες σε καλή κατάσταση και μετά την αποχώρησή τους από το γήπεδο.
Δικαίως η κίνηση των Τούρκων απέσπασε θετικά σχόλια στα social media και δη από τους Έλληνες φιλάθλους που εκτίμησαν τη χειρονομία τους.
@malavi55
Panathinaikos FC - Samsunspor Avrupa Ligi maçı sonrası Samsunspor taraftarları kadınlar çocuklar hep beraber tribündeki çöplerini toplayıp trübünü tertemiz bırakarak örnek bir davranış sergiledi♬ orijinal ses - Olgun
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.