Αθλητικός πολιτισμός από τους οπαδούς της Σάμσουνσπορ που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, οι οποίοι μάζεψαν τα σκουπίδια τους μετά το φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης και παράλληλα τον πρώτο λόγο για την παρουσία του στη League Phase του Europa League, καθώς στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ κατάφερε να επιβληθεί με ανατροπή 2-1 επί της Σάμσουνσπορ.

Παρά την απογοήτευση ωστόσο των φιλοξενούμενων οπαδών από την ήττα, στο φινάλε κέρδισαν το χειροκρότημα επιδεικνύοντας ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

Συγκεκριμένα ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social media απαθανατίζει τους Τούρκους οπαδούς να μαζεύουν τα σκουπίδια τους μετά το τέλος του αγώνα, διατηρώντας τις εξέδρες σε καλή κατάσταση και μετά την αποχώρησή τους από το γήπεδο.

Δικαίως η κίνηση των Τούρκων απέσπασε θετικά σχόλια στα social media και δη από τους Έλληνες φιλάθλους που εκτίμησαν τη χειρονομία τους.