Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ με 2-1 και να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στην League Phase του Europa League. Στην παρακάμερα των «πρασίνων» ξεχωρίζουν οι ηγετικές ομιλίες των Ρουί Βιτόρια και Τάσου Μπακασέτα.

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στην League Phase του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 2-1 της Σάμσουνσπορ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στην παρακάμερα των «πρασίνων» ξεχωρίζουν εκτός από τους πανηγυρισμούς των φίλων του «τριφυλλιού» στα γκολ των Κυριακόπουλου και Τουμπά οι ηγετικές ομιλίες των Ρουί Βιτόρια και Τάσου Μπακασέτα.

Αρχικά ο Πορτογάλος προπονητής ανέφερε τα εξής: «Παιδιά, ακούστε. Αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό για όλους. Αλλά μέσα στο γήπεδο χρειαζόμαστε «εργάτες». Χρειαζόμαστε αυτούς που θα τρέξουν πολύ. Αυτοί έχουν φιλοδοξίες, αλλά εμείς έχουμε μεγαλύτερες! Το θέλουμε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή την διοργάνωση. Χρειαζόμαστε καλό αποτέλεσμα, πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πηγαίνετε! Απολαύστε το παιχνίδι, όλη την ώρα να είστε όλοι μαζί και έτοιμοι».

Από την πλευρά του ο αρχηγός των «πρασίνων» είπε τα εξής: «Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ο προπονητής είπε ήδη ότι ήμασταν πολύ καλοί, τα κάναμε όλα. Μας έλειπε όμως ένα πράγμα. Δεν κερδίσαμε σε κανονική διάρκεια σε αυτά τα 4 ματς. Πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα να το αλλάζουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο τελευταίο τρίτο. Περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερη «πείνα». Να σκοράρουμε τέρματα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, από το πρώτο λεπτό. Όλοι μαζί, με καλή επικοινωνία, θα το καταφέρουμε».