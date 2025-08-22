Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε και θα έπρεπε να παίζει καλύτερα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη δίκαιη ήττα του ΠΑΟΚ από την Ριέκα που και αυτή ήταν καλύτερή του, για τις απαιτήσεις των τριών αγώνων που έρχονται στην Τούμπα και το μεγάλο ρίσκο που γίνεται προσπάθεια να μην πληρώσει η ομάδα.

Το αποτέλεσμα μετράει! Ειδικά σε αυτά τα παράξενα και… άτιμα καλοκαιρινά παιχνίδια δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ουσία. Ο ΠΑΟΚ παρά την εικόνα του, έχει ένα παιχνίδι στην Τούμπα για να βρει την ουσία της Ευρώπης. Για την ακρίβεια… ο ΠΑΟΚ έχει τρία ματς στην Τούμπα για να βάλει ένα… καλό τέλος σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο.

Επιστρέψαμε από την Κροατία με το αίσθημα της δίκαιης ήττας. Πρέπει να το παραδεχθούμε! Η Ριέκα κέρδισε με το δίκαιο 1-0 και λογικά οι παίκτες και ο κόσμος τους πανηγύριζαν. Ήταν καλύτεροι, επιβραβεύτηκαν και είχαν ανάγκη να πάρουν τα πάνω τους ενόψει της συνέχειας. Και ο Λουτσέσκου -όπως το συνηθίζει- σε τέτοιες περιπτώσεις διπλών αγώνων, τους έβλεπε, τρελαίνονταν και σημείωνε για να το ακούσουν οι δικοί του… «αυτοί βιάζονται να πανηγυρίσουν, η πρόκριση δεν κρίθηκε σήμερα».

Σωστό είναι από την πλευρά του. Όλα μετράνε (ακόμη και τα παιχνίδια του μυαλού) σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο όπου το τακτικό και ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι σε δεύτερη μοίρα. Να το παραδεχθούμε: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ΔΕΝ θα φθάσεις σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και πρέπει να βρεις όποιον άλλο τρόπο να πάρεις τα σημαντικά αποτελέσματα. Οκ! Από την άλλη όμως…

- Να είσαι και σε όλα τα παιχνίδια χειρότερος από τον αντίπαλό σου; Και για εκείνους καλοκαίρι είναι… Και αυτοί είναι σαφώς πιο φθηνοί και αδύναμοι στο μπάτζετ και στην ποιότητά τους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.

-Να έχεις σε όλα τα ματς κορυφαίο τον Παβλένκα; Ποιος άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ πλησιάζει σε καλά επίπεδα απόδοσης ή τέλος πάντων στα στάνταρ του;

- Σε 300 αγωνιστικά λεπτά να έχεις ένα γκολ και 2-3 καλές ευκαιρίες μόνο;

ΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ Ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πέρσι στα καλά playoffs που έκανε κατάφερε και κέρδισε λίγο χρόνο παραπάνω για την καλοκαιρινή του ξεκούραση, αλλά και την προετοιμασία του. Είχε όλο τον Ιούλιο η ομάδα χωρίς πίεση χρόνου να ετοιμαστεί βασικά για τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Όπως όλοι στην Ευρώπη, έτσι και ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφές και ταυτόχρονα προετοιμάζονταν. Ο Λουτσέσκου βέβαια δεν θέλει πολλές αλλαγές σε αυτό το διάστημα και κατά μία έννοια, ο κορμός του έμεινε χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις.

Όλη αυτή η κατάσταση και η διαδικασία, θα μπορούσε και θα έπρεπε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να έχει κατά λίγο ή πολύ, καλύτερη εικόνα στα μέχρι τώρα παιχνίδια του. Όπως και να το κάνουμε, όσο καλύτερος είσαι, τόσο περισσότερος πιθανότητες έχεις για να πετύχεις τον στόχο του.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά σε όλα τα παιχνίδια του. Και χθες προσπάθησε αρχικά να βγάλει την μπάλα πιο ορθόδοξα και ποιοτικά από την άμυνά του, μέχρι το 22΄ είχε δύο… ΠΑΟΚτσήδικες, πολύ ωραίες συνδυαστικές φάσεις και τελειώματα με Ιβανούσετς και Οζντόεφ, αλλά… μέχρι εκεί. Για να μην είμαστε άδικοι, ίσως να παρουσιάστηκε και μία βελτίωση στις αμυντικές μεταβάσεις. Όχι κάτι τέλειο, αλλά μία προσπάθεια μεγαλύτερη σε σχέση με τα πρώτα δύο ματς. Από εκεί και πέρα πολύ μέτρια αμυντική λειτουργία και σε σετ παιχνίδι, πολλά προβλήματα στα στημένα της άμυνας, ενώ όσο περνούσε η ώρα δεν υπήρχαν ιδέες και συνεργασίες στη δημιουργία. Τίποτα και στα επιθετικά στημένα… Οι αλλαγές -κακά τα ψέματα- ήρθαν και αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο το σύνολο.

Η Ριέκα είναι καλή ομάδα. Όχι σπουδαία. Ο Γιάνκοβιτς και ο Φρουκ είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, ενώ και ο Ντάντας έπαιξε αλάνθαστα. Έχουν υπομονή, έχουν πλάνο, παίζουν καλά τις στατικές φάσεις με εξαιρετικά χτυπήματα από τον Γιάνκοβιτς που τα κάνει όλα μέσα στο γήπεδο. Ένας πιο ψηλός… Ζαφείρης, χωρίς βέβαια το πάθος του Έλληνα παικταρά που έρχεται στον ΠΑΟΚ. Την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει μία ομάδα που δεν θα παίζει μόνο άμυνα. Ένας ΠΑΟΚ που δυσκολεύεται να διαχειριστεί με ασφάλεια την μπάλα σε όλες τις γραμμές και σίγουρα έχει πρόβλημα πίσω από την μπάλα. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι την άλλη Πέμπτη για να περάσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει δύο ή τρία γκολ… Αρκεί να κάνει τις φάσεις. Που πιστεύω θα τις κάνει μαζί με τον κόσμο της Τούμπας.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ;

Υπάρχει η αίσθηση και η θεωρία ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει ήδη άλλο χαφ κι’ άλλο φορ θα έπαιζε καλύτερα. Πάντα στις δύσκολες βραδιές αυτοί που… λείπουν είναι οι καλύτεροι. Σε αυτή τη φάση που 15 παίκτες του ΠΑΟΚ και όλη η ομάδα εκτός τερματοφύλακα παίζει προβληματικά, πιστεύουμε ότι αν ήταν δύο άλλοι παίκτες θα ήταν όλα διαφορετικά; Ποιος ξέρει; Η ανάγκη να εξηγήσουμε μία-δύο-τρεις κακές εμφανίσεις μας οδηγεί πάντα σε αυτό που λείπει και λιγότερο στην αξιοποίηση των παρόντων.

Πέρα από κάθε θεωρία, πιστεύω και το ξαναγράφω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι πήρε τεράστιο ρίσκο στη θέση του φορ ή τέλος πάντων δεν κατάφερε για πολύ καιρό να την ενισχύσει επαρκώς για να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αριθμητικό και ποιοτικό. Σε όλες τις άλλες θέσεις η κατάσταση είναι… υποφερτή γι αυτά τα καλοκαιρινά ματς. Στον φορ ο ΠΑΟΚ είναι κακός! Ανεπαρκής. Σα να παίζει πραγματικά με δέκα.

Αυτό το μεγάλο ρίσκο υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσει καθόλου; Μακάρι...